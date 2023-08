Nyrkit heiluivat yhteenotossa, kun antifa syöksyi maahanmuuttoa vastustavaan mielenosoitukseen New Yorkin pormestarin kartanolla

Poliiseilla oli sunnuntaina kädet täynnä töitä New Yorkin pormestarin kartanolla, kun mustiin pukeutuneet antifa-vastamielenosoittajat ilmestyivät mielenosoitukseen, jossa vastustettiin pormestari Eric Adamsin suhtautumista vuoden 2023 siirtolaiskriisiin.

New Yorkiin on huhtikuun 2022 jälkeen virrannut yli 100 000 siirtolaista, mikä on ylittänyt hallituksen kyvyn majoittaa ja ruokkia heidät. Monet kaupungin ja ympäröivien alueiden asukkaat ovat yhä paheksuvampia Adamsin hyväksymiä toimenpiteitä kohtaan. Näitä ovat muun muassa hääjuhlien poistaminen hotelleista, maahanmuuttajien sijoittaminen esikaupunkialueille ja jopa aikuisten maahanmuuttajamiesten majoittaminen aktiivisesti käytössä oleviin peruskoulujen liikuntasaleihin.

Viimeisen kolmen viikon aikana on nähty useita videoita, joissa sadat siirtolaiset ​​nukkuvat kaduilla New Yorkin Roosevelt-hotellin ulkopuolella. Alla oleva video keräsi miljoonia katselukertoja internetissä, mikä pakotti valtamedian käsittelemään siirtolaiskriisiä uudelleen. Myös newyorkilaiset ovat huolestuneita tällaisista kohtauksista:

Over the past year, I’ve been covering the migrant crisis in NYC

These last 3 weeks, I have seen Scene that were out of a movie where I found 100s of migrants sleeping on the streets outside the Roosevelt Hotel NYC that racked up millions of views on the internet which forced… pic.twitter.com/KBwFBUacRx — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) August 21, 2023

Viimeisin leimahduspiste: Randall’s Islandilla, East Riverin varrella Pohjois-Manhattanin ja Queensin välillä sijaitsevalla alueella, jota hallitsevat puistoalueet ja virkistyspalvelut. Veronmaksajat olivat jo tuohtuneita siitä, että nuorten jalkapallokentät ja muut vapaa-ajan kohteet muutettiin siirtolaisten asuinpaikoiksi – ja sitten tulivat uutiset, joiden mukaan kaupunki käyttää 20 miljoonaa dollaria kuukaudessa siirtolaisten ”pienoiskaupunkiin”.

Sunnuntain mielenosoituksen pääesiintyjä oli Guardian Angelsin perustaja Curtis Sliwa, joka puhui kyllästyneelle väkijoukolle mikrofonin ja kaiuttimien kautta:

”Nämä maahanmuuttajat ovat ohittaneet jonon”, hän sanoi. ”Ja jos minä olisin maahanmuuttaja ja antaisitte minulle mahdollisuuden ohittaa jonon ja asua hotellissa, antaa minulle kolme kertaa päivässä aterian… eli periaatteessa antaisitte minulle enemmän kuin Yhdysvalloissa syntyneille kodittomille tai vähävaraisille veteraaneille on tarjolla – olette helvetin oikeassa siinä, että he jatkavat tänne tulemistaan!”

Mielenosoittajat pitelivät kylttejä, joissa oli iskulauseet kuten ” LOPETA PALKITSEMINEN, ALOITA KARKOTTAMINEN” ja ”AMERIKKALAISET ENNEN MAAHANMUUTTAJIA”. New York Post siteerasi Trumpin kannattajaa, joka huusi: ”Ei maahanmuuttajia Long Islandille! Maksamme suuria kiinteistöveroja!”

Vastamielenosoittajat pitelivät kylttejä, joissa luki ”KUKAAN EI VALITSE OLLA PAKOLAINEN” ja ”IHMISYYDELLÄ EI OLE RAJOJA”. Jotkut huusivat: ”New Yorkin poliisin valkoinen ylivalta vittuun!”.

Tappelua edeltäneen toiminnan kohokohta oli, kun avoimia rajoja vastustava väkijoukko pilkkasi vasemmistolaisia huudoilla ”KALPEAT VALKOISET LIBERALIT!”.

Gracie Manson NYC

Protest again migrants being housed is taking place when counter protesters arrive .

Protesters chant ”pasty white liberals ” to the counter and.

🎥 by @LeeroyPress

🎥 by @LeeroyPress

— Viral News NYC (@ViralNewsNYC) August 27, 2023

Ei kestänyt kauaakaan, kun kahden mielenosoittajaryhmän välinen jännite purkautui väistämättömäksi tappeluiksi. Maahanmuuttoa vastustavat mielenosoittajat huusivat: ”PIDÄTTÄKÄÄ ANTIFA!”

Just arrived to the Anti-migrant shelter rally outside Gracie Mansion in NYC and immediately see a fight between protesters and antifa who came to counter protest pic.twitter.com/loQqv9EWVP — Timcast News (@TimcastNews) August 27, 2023

Tässä mustaan naamioituneen antifa-tyypin piti ilmeisesti läimäyttää maahanmuuttoa vastustavaa mielenosoittajaa, kunnes hänen maailmaansa järkytti apuun rientänyt oikeistolainen:

More ANTIFA violence at Gracie Mansion. pic.twitter.com/kirv9WaVXI — Jason Curtis Anderson (@JCAndersonNYC) August 27, 2023

Tällä videolla näytetään New Yorkin poliisien kohtaamat haasteet, kun yhteenotot aaltoilivat ja kuohuivat:

NYPD moves in to arrest antifa and other far left agitators protesting against the anti migrant shelter protesters outside Gracie Mansion NYC https://t.co/CxDVQ3w3Yn pic.twitter.com/LeFWWSlWgM — Timcast News (@TimcastNews) August 27, 2023

Kuten hän oli etukäteen luvannut, Sliwa pidätettiin lopulta kansalaistottelemattomuudesta, mutta ei ennen kuin hänen nähtiin puuttuvan tilanteeseen ja hajottaneen joitakin tappeluita:

Gracie Mansion, NYC: Curtis Sliwa and NYPD try to break up scuffles and fights between Antifa antagonizers and protesters at migrant crisis protest. pic.twitter.com/HVHVZDoQ30 — Rebecca Brannon (@RebsBrannon) August 27, 2023

Sliwa ei ollut ainoa pidätetty. Tässä poliisit ryntäävät paikalle ja panevat käsiraudat antifan jäsenille:

Koska Bidenin hallinto on kirjaimellisesti hitsauttanut etelärajan portit auki, on odotettavissa lisää yhteenottoja seuraavien kuukausien aikana.

Lähde: ZeroHedge, City of New York, New York Post