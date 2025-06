Nyt maahanmuuttajajengit etsivät aktiivisesti valkoisen kantaväestön lapsia hyväksikäytettäväksi rikoksiin

Maahanmuuttajien rikollisjengit ovat alkaneet aktiivisesti etsiä etnisiä ruotsalaislapsia, koska heitä pidetään herkkäuskoisina ja helpommin manipuloitavina. ”Ruotsalaislasten kanssa on paljon helpompi olla tekemisissä”, sanoo jengivärvääjä ”Zohail” uudessa kirjassa.

Ruotsissa jengirikollisuus on jo pitkään liittynyt maahanmuuttajien gettoihin.

Nyt rikollisjengit ovat kuitenkin kiinnittäneet huomionsa vauraisiin ruotsalaisiin lähiöihin, joissa lapset eivät vielä ole poliisin tai sosiaalipalvelujen tiedossa.

Evin Cetinin ja Jens Liljestrandin uudessa kirjassa ”Child Soldiers” (Lapsisotilaat) kuvataan, miten jengit etsivät tarkoituksella hyväkäytöksisiä nuoria turvallisilta asuinalueilta. Tavoitteena on, että lapset piilottavat aseita ja tekevät rikoksia, koska he eivät herätä viranomaisten epäilyksiä.

Kirjassa ”Zohail” -niminen värvääjä selittää, miksi ruotsalaislapset ovat erityisen houkuttelevia:

”Kun pääsee alkuun, se on niin pirun helppoa. Myös siksi, että ruotsalaislasten kanssa on paljon helpompi olla tekemisissä. He ovat häpeissään. He eivät pidä velkaantumisesta, heitä ei ole kasvatettu vanhempien kanssa, jotka tekevät ”kaikenlaista epämääräistä”. Jos sanot lapselle, että ”vie tämä laukku Vårbyyn, niin sinun ei tarvitse maksaa”, he tekevät sen ilman vastaväitteitä.”

Toinen jengiläinen, ”Karim”, arvostelee ruotsalaisia vanhempia myös siitä, että he valvovat löyhästi lastensa sosiaalista mediaa.

”Miten helvetissä vanhemmat voivat antaa lastensa käyttää salattuja keskusteluja? Okei, ymmärrän sen, että joku Fatima kaupungin lähiössä ei osaa lukea ja jonka on vaikea hallita lapsiaan, mutta miksi tavalliset ruotsalaiset vanhemmat? Mikseivät he tarkista, mitä lapset postaavat ja jakavat, mikseivät he ota kuvakaappauksia, mikseivät he valvo lastensa puhelimia tarkemmin?”

Paulina Neuding lainaa kirjasta ruotsalaisessa Svenska Dagbladet -lehdessä julkaistussa pääkirjoituksessa, jossa hän toteaa, ettei väkivallasta voi enää eristäytyä.

”Cetinin ja Liljestrandin kirjan pitäisi herättää jokainen aikuinen tässä maassa tästä unesta”, hän kirjoittaa.

Kirjan mukaan yhteydenotot tapahtuvat usein Snapchatin kaltaisten sovellusten ja Fortnite-videopelin chattien kautta, sillä näitä kanavia poliisin on vaikea valvoa. Vanhempia kehotetaan olemaan valppaampia lastensa matkapuhelimen käytön suhteen, jotta heitä ei vedettäisi mukaan jengirikollisuuteen.

Lähde: Fria Tider

