Nyt palaa Vathyn leirillä – Kreikan viranomaiset varoittavat siirtolaisten ”Moria-taktiikasta”

Samosin saarella sijaitsevan siirtolaisleirin rekisteröintipisteessä syttyi tiistai-iltana tulipalo.

– Teltat eivät vielä pala, mutta huolestuttaa, sanoi Giorgios Stantzos, Vathyn pormestari.

Tulipalo syttyi muutaman sadan metrin päässä teltoista. Vathyn siirtolaisleirillä majailee noin 4600 siirtolaista.

Fire in Vathy, Samos camp. Firefighters at the scene but still unclear the extent of the blaze. #Covid_19 #Samos pic.twitter.com/YpqZm6wTSc

— Fareid Atta (@atta_fareid) September 15, 2020