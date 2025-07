”Nyt saamme uida rauhassa” – Häiriökäytös loppui, kun sveitsiläinen uimala kielsi ulkomaalaisilta sisäänpääsyn

Aiemmin ”maahanmuuttajataustaiset ranskalaismiehet” aiheuttivat jatkuvasti ongelmia Ranskan liepeillä sijaitsevassa sveitsiläisuimalassa.

Sen jälkeen, kun sveitsiläinen uimala Porrentruyn kunnassa kielsi sisäänpääsyn ulkomaalaisilta johtuen näiden jatkuvasti aiheuttamista järjestyshäiriöistä, vierailijat ja henkilökunta ovat osoittaneet erittäin suurta tyytyväisyyttä päätökseen.

”Kaikki on mennyt todella hyvin. Kansalaiset ovat huomanneet uimalan olevan taas rauhallinen. Olemme nähneet nousun lipunmyynnissä, kun kansalaiset ovat saaneet takaisin kauan kaivatun turvallisuudentunteensa. Täällä ei ole ollut lainkaan ongelmia eikä tarvetta porttikieltojen määräämiselle”, paikallinen turismivaltuutettu oli kommentoinut.

Porrentruy sijaitsee vain muutaman kilometrin päässä Ranskan rajasta ja sen Belfortin kaupungista, josta ”maahanmuuttajataustaiset ranskalaismiehet” tulivat aiemmin usein vierailulle kyseiseen uimalaan, ja jossa he jatkuvasti ahdistelivat tyttöjä sekä aiheuttivat väkivaltatilanteita.

”Ihmiset aiemmin kiipeilivät aitojen yli. He eivät kunnioittaneet meitä, eivät edes vartijoita. Nyt täällä on huomattavasti hiljaisempaa, eikä vartijoita enää tarvita”, uimavalvojana Porrentruyn uimalassa toimiva Luna Lando oli kommentoinut.

Ulkomaalaisten on sallittua silti tulla uimalaan, mutta heillä on joko oltava työlupa Sveitsissä tai oltava vieraita paikallisessa hotellissa, joka jakaa uimalalupia asiakkailleen. Heidän on kuitenkin maksettava sisäänpääsylipusta kaksinkertainen hinta, mikä myös rajoittaa ulkomaalaisten kävijöiden määrää.

Kaikki eivät tietenkään ole uimalan päätökseen tyytyväisiä. Maahanmuuttajataustainen mies nimeltä Said oli kommentoinut sitä sanoen: ”Tämä syrjii perheitämme. He yleistävät kaikkia ranskalaisia. Kyse oli pienestä vähemmistöstä, joka toisinaan aiheutti vähän läiskintää siellä. Olen ollut siellä usein ja en ole koskaan kokenut paljoakaan jännitettä siellä.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: