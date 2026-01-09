Oikeuden päätös: Kritiikki lapsille suunnatuista drag queen-satutuokioista on kansanryhmän kiihottamista

Lapsille suunnattuja drag queen -esityksiä kritisoinut mies tuomittiin Ruotsissa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Tapauksessa laajennettiin vihapuhelain tulkintaa koskemaan sukupuoli-ilmaisua.

Uddevallan käräjäoikeus on tuominnut 59-vuotiaan miehen Länsi-Götanmaalta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan hänen Facebookissa julkaisemansa sisällön perusteella. Mies oli arvostellut niin sanottuja drag queen -esityksiä, erityisesti lapsille suunnattuja satutuokioita, joissa esiintyjinä toimivat transvestiitit. Oikeuden mukaan kirjoitukset ylittivät sallitun mielipiteen ilmaisun rajat ja muodostivat rikoksen.

Drag queenit – suojeltu vähemmistö ja kansanryhmä

Oikeuden päätöksessä linjattiin, että drag queenit kuuluvat ”sukupuoli-identiteetiltään tai -ilmaisultaan poikkeavien henkilöiden” ryhmään, joka on Ruotsin lainsäädännössä suojattu vihapuhelain nojalla. Tämä tulkinta laajentaa merkittävästi lain soveltamisalaa ja asettaa uudenlaisen ennakkotapauksen sananvapauden ja sukupuoli-ilmaisun väliselle jännitteelle.

Mielipide vai halveksunta?

Tuomittu mies myönsi julkaisseensa kirjoitukset, mutta puolustautui vedoten sananvapauteen ja käynnissä olevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hän oli kirjoituksissaan kyseenalaistanut drag-esitysten sopivuuden lapsille ja viitannut esiintyjien mahdollisiin seksuaalisiin motiiveihin.

Oikeus kuitenkin katsoi, että kirjoitukset ilmensivät halveksuntaa eivätkä olleet asiallista kritiikkiä. Koska julkaisut olivat julkisesti nähtävillä Facebookissa, katsottiin niiden täyttävän rikoksen levittämisen tunnusmerkit.

Sakkoja ja korvauksia LGBT-aktivistille

Rangaistuksena mies sai ehdollisen vankeustuomion, 3 600 kruunun (n. 335 €) sakot sekä 10 000 kruunun (n. 930 €) vahingonkorvaukset LGBT-aktivisti Petter Wallenbergille. Wallenberg toimii taiteellisena johtajana esityssarjassa Bland drakar och dragqueens, joka järjestää satuhetkiä lapsille drag-esiintyjien johdolla.

Vastaava tapaus myös Sveitsissä

Tapauksen rinnalla on noussut esiin samankaltainen oikeusjuttu Sveitsistä, jossa Emanuel Brünisholz tuomittiin vankeuteen Facebook-kirjoituksesta, jossa hän kyseenalaisti sukupuoli-identiteettien biologisen perustan. Hänen viestinsä mukaan ”200 vuoden päästä LGBTQI-ihmisten jäännöksistä löytyisi vain miehiä ja naisia – kaikki muu on opetussuunnitelman ruokkimaa mielenterveyshäiriötä.”

Lähde: Samnytt

Lue lisää aiheesta: