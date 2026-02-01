Oikeus ei uskonut uhria – somalimies vältti murhan yrityksen

Somalialaistaustainen mies vältti murhan yrityksen syytteen, mikä sai uhrin poistumaan salista kyynelten ja huutojen saattelemana.

Amsterdamissa väkivaltaisesta raiskausyrityksestä hengissä selvinnyt nainen menetti malttinsa oikeussalissa viime tiistaina, kun tuomarit kieltäytyivät langettamasta hänen hyökkääjälleen tuomiota murhan tai tapon yrityksestä – vaikka asiakirjojen mukaan häntä kuristettiin useita minuutteja ja uhattiin toistuvasti kuolemalla.

Paikallinen AT5-kanava kertoi, että Amsterdamissa istunut tuomioistuin tuomitsi Mohammed H:n kolmen ja puolen vuoden vankeuteen sekä pakolliseen psykiatriseen hoitoon vain seksuaalisen väkivallan yrityksestä. Syyttäjälaitos oli vaatinut viiden vuoden tuomiota ja katsoi, että näyttö täytti sekä raiskauksen yrityksen että murhan yrityksen tunnusmerkistön.

”En pysty tähän enää!” – uhri poistui itkien ja huutaen

Kun tuomio luettiin, uhri murtui. Hän nousi seisomaan, kääntyi tuomaria kohti ja huusi kyynelten läpi:

”En pysty tähän. En pysty tähän enää! Se, mitä sanotte, ei pidä paikkaansa! Minua kuristettiin pitkään ja kovaa!”

Puheenjohtajatuomari vastasi lyhyesti: ”Olemme samaa mieltä siitä arviosta.”

Nainen ei hyväksynyt vastausta: ”En kuule teidän olevan samaa mieltä.” Tuomarin ainoa reaktio oli vain: ”Hmm.”

Yö, joka muuttui painajaiseksi

Hyökkäys tapahtui 10. toukokuuta 2024, kun nainen oli palaamassa kotiin kahvilasta. Hän huomasi miehen seuraavan perässään. Hetkeä myöhemmin mies tarttui häntä kaulasta, raahasi Westerparkin pimeyteen ja kävi väkivaltaisesti päälle.

Hyökkäyksen aikana mies toisti tappouhkauksia:

”Sinä kuolet tänä yönä. Tämä on viimeinen yösi.”

Tutkintamateriaalin mukaan nainen pidettiin tiukassa kuristusotteessa ja häntä lyötiin noin neljän minuutin ajan. Kaksi lähistöllä ollutta asukasta kuuli hänen epätoivoiset huutonsa. Toinen heistä soitti hätäkeskukseen ja kertoi poliisille, että ääni kuulosti ”henkensä edestä taistelevalta naiselta”. Puhelun jälkeen huudot vaikenivat useiksi minuuteiksi.

Syyttäjä: ”Hän on elossa vain taistelutahdon ja poliisin ansiosta”

Syyttäjien mukaan pitkäkestoinen kuristaminen, väkivalta ja suorat tappouhkaukset osoittivat selkeää tappamistarkoitusta.

Syyttäjälaitos totesi vaatimuksessaan: ”On vain uhrin uskomattoman taistelutahdon, adrenaliinin ja poliisin nopean toiminnan ansiota, että hän on yhä elossa.”

Tuomioistuin: ”Ei riittävää näyttöä tappamistarkoituksesta”

Tuomarit näkivät asian toisin. Heidän mukaansa asiakirjoista ”ei voitu ”varmuudella päätellä, että tekijä olisi tietoisesti pyrkinyt tappamaan uhrin. Vaikka mies toisti tappouhkauksia, tuomioistuin katsoi niiden voivan liittyä myös ”seksuaalisen väkivallan pakottamiseen ja pelotteluun”.

Lisäksi tuomarit väittivät, ettei ollut osoitettavissa ”merkittävää kuoleman riskiä”.

Uhrin asianajaja: ”Hän ei tunne tulevansa tunnustetuksi uhriksi”

Uhrin asianajaja kuvasi tuomiota musertavaksi.

”Hän tunsi kuristuksen. Hän kuuli sanat, että hänet tapetaan. Ja nyt hänelle sanotaan, ettei tappamisen yritystä voida todistaa. Se on erityisen loukkaavaa.”

Asianajajan mukaan nainen ei tunne, että oikeus olisi tunnistanut hänen kokemuksensa.

Sekä syyttäjällä että epäillyllä on kaksi viikkoa aikaa valittaa. Uhri itse ei voi valittaa, koska hän ei ole rikosprosessin asianosainen.

Poliittinen myrsky: ”Euroopan oikeusjärjestelmät suojelevat tekijöitä”

Tuomio herätti voimakkaita reaktioita Alankomaissa.

Konservatiivinen kommentaattori Eva Vlaardingerbroek kirjoitti X:ssä:

”Tämä toistuu kaikkialla Euroopassa. Oikeusjärjestelmämme suojelevat tekijöitä, eivät uhreja. Näiden tuomareiden pitäisi joutua vastuuseen siitä, että he pettävät eurooppalaisia tyttöjä, joita maahanmuuttajat pahoinpitelevät, raiskaavat ja murhaavat.”

Gut wrenching: Dutch 20 y/o victim of attempted rape and murder storms out of courtroom in tears as her attacker, Somali migrant Mohamed H. (26), gets a mere 3.5 years in prison. Last May, a 20 y/o Dutch girl was attacked in Amsterdam’s Westerpark by Mohamed H. who choked her… pic.twitter.com/r1yHGOwDcv — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) January 29, 2026

Vapauspuolueen johtaja Geert Wilders totesi lyhyesti:

”Tämä maa on sairas. Todella sairas.”

Tekijän tausta: pitkä rikoshistoria ja psykiatrisia ongelmia

Het Paroolin mukaan mies pakeni Somaliasta ja saapui Alankomaihin yhdeksänvuotiaana. Rikoksen aikaan hänellä oli jo pitkä rikosrekisteri, johon kuului muun muassa ryöstöjä ja autovarkauksia.

Hänellä ei ollut vakituista osoitetta, hän käytti huumeita ja hänellä oli diagnosoitu persoonallisuushäiriö, johon liittyi antisosiaalisia piirteitä.

