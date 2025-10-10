Oikeus määräsi Kansalaisen toimittajan maksamaan korvauksia seksuaalirikoksesta tuomitulle

Pirkanmaan käräjäoikeus on velvoittanut Kansalaisen toimittajan maksamaan 1800 euron kärsimyskorvaukset seksuaalirikoksesta aiemmin tuomitulle miehelle.
Käräjäoikeus katsoi, että toimittaja loukkasi miehen yksityiselämää julkaisemalla tämän nimen, valokuvan ja tuomiota koskevia tietoja vuonna 2023.
Artikkelissa seurattiin kunnianloukkauskäräjiä
25.9.2025 käräjillä riita-asiana käsitellyssä artikkelissa seurattiin 11.9.2023 kunnianloukkauskäräjiä, jossa syytettynä oli Kansalaisen päätoimittaja ja asianomistajana seksuaalirikoksista tuomittu mies. Päätoimittaja oli jakanut viestipalvelu X:ssä toisen henkilön julkaiseman linkin artikkelista, jossa kerrottiin asianomistajan saamasta seksuaalirikostuomiosta. Päätoimittaja joutui oikeuden päätöksellä pulittamaan asianomistajalle kärsimyskorvauksena 1000 euroa ja matkakuluja 367 euroa. Sakkoja kunnianloukkauksesta kertyi 260 euroa.
Seksuaalirikoksista tuomitun miehen yksityiselämää loukkaavan tiedon julkaisusta jälleen korvauksia
Kansalaisen päätoimittajan kunnianloukkaustuomion perusteena oli seksuaalirikostuomioihin liittyvän artikkelin jakaminen. Näin ollen kunnianloukkauskäräjistä uutisoinnissa oli toimittajan puolustuksen mukaan välttämätöntä kertoa minkä vuoksi päätoimittaja oli syytettynä kunnianloukkauksesta. Seksuaalirikoksista tuomitun miehen mukaan artikkeli loukkasi jälleen hänen kunniaansa ja yksityisyyttään, jonka vuoksi hän vaati 6000 euron kärsimyskorvauksia. Käräjäoikeus velvoitti 9.10. toimittajan maksamaan miehelle 1800 euroa korkoineen, yhteensä 2314,61 euroa. Lisäksi kyseinen artikkeli määrättiin poistettavaksi Kansalaisen verkkosivulta.
Oikeuden ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen.