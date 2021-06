Oikeusministeri Varga: Hallitus puolustaa aina unkarilaisia

Unkarin oikeusministerin mukaan siirtolaispaine on jälleen kasvamassa etenkin Välimeren keskiosassa ja Länsi-Balkanin reiteillä.

Oikeusministeri Judit Varga sanoi, että hallitus asettuu kaikissa olosuhteissa puolustamaan Unkarin kansaa, maata ja Euroopan rajoja.

Oikeusministerin mukaan siirtolaispaine kasvaa jälleen erityisesti Välimeren keskiosassa ja Länsi-Balkanin reiteillä. Facebook-viestissä hän sanoi, että Euroopan komission aiemman presidentin Jean-Claude Junckerin valtakaudesta alkaen on ymmärretty hyvin, että Euroopan komissio on poliittinen elin. EU-komissio on oppinut, että jos se ei voi pakottaa tahtoaan läpi ensimmäisellä kerralla, ”he turvautuvat satoihin temppuihin”.

Ministeri sanoi, että sama pätee EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapakettiin. Vaikka jäsenvaltioiden kannat eivät olleet muuttuneet siirtolaiskiintiöiden suhteen, komission ehdotuksessa keskitytään kuitenkin siirtolaisten jakamiseen EU-jäsenmaihin. Tällä hetkellä käytetään ilmaisua ”paluusponsorointi”, mutta riippumatta siitä, miten he asiaa kutsuvat, ”kiintiö on kiintiö”, oikeusministeri Varga korosti.

Ministeri Varga lisäsi, että Unkarin hallitus on oppinut olemaan varuillaan, koska Bryssel harrastaa näännytyssotaa ”estääkseen ihmisiä näkemästä metsää puilta”. Ministeri Varga kuitenkin sanoi, että vaikka Bryssel yrittää murtaa maahanmuuttoa ja kiintiöitä torjuvien jäsenvaltioiden yhtenäisyyden, Unkarin hallitus ”asettuu aina suojelemaan Unkarin kansaa ja Euroopan rajoja”.