Oikeusministeriö aikoo torpata Sinimustan Liikkeen osallistumisen eurovaaleihin

Sinimusta Liike -puolue ilmoitti perjantaina saaneensa tiedoksi oikeusministeriön aikeista poistaa puolue puoluerekisteristä purkamalla aiempi päätöksensä puolueen rekisteröinnistä. Sinimusta Liike rekisteröitiin puoluerekisteriin kesäkuussa 2022 sen jälkeen, kun se oli kerännyt lain vaatimat 5000 kannattajakorttia.

Puolue osallistui kevään 2023 eduskuntavaaleihin, jossa sillä oli ehdokkaita useissa vaalipiireissä. Monet puolueen aktiiveista ovat ensimmäistä kertaa mukana parlamentaarisessa puoluetoiminnassa, mutta toimintaan osallistutaan innolla. Nyt Sinimusta Liike on työstänyt ohjelmaa ja kampanjaa kesäkuussa 2024 järjestettäviä europarlamenttivaaleja varten.

Sinimustan Liikkeen näkemykset eroavat paljolti valtapuolueiden ja muiden pienpuolueiden linjauksista, joten sen voi nähdä tuovan merkittävän lisän suomalaiselle puoluekentälle. Valtapuolueista poiketen Sinimusta Liikkeen tavoitteena on lisätä Suomen ja suomalaisten omaa päätäntävaltaa EU-eron tai vaihtoehtoisesti EU:n purkamisen kautta. Sen mukaan globaaleissa liitoissa ei voida sinisilmäisesti olla periaatteella “Kunnes kuolema meidät erottaa”. Kriittiset ja progressiiviset näkemykset poliittiseen päätöksentekoon liittyen tuovat yhteiskuntakeskusteluun lisää kaivattua moniäänisyyttä ja tarjoaa varteenotettavan vaihtoehdon niille, jotka eivät tunne valtapuolueita omakseen. Nyt oikeusministeriö kuitenkin pyrkii estämään Sinimustan Liikkeen mahdollisuudet tuoda europarlamenttivaaleihin vaihtoehtoista näkökulmaa.

– Puolue pyrkii toimimaan poliittisen päätöksenteon kautta eli parlamentaarisesti aivan kuin kaikki muutkin puolueet. Tässä ei ole mitään epäselvyyksiä. Tällaisessa toiminnassa yritetään vaikuttaa siihen, ketä poliittisessa päätöksenteossa on mukana – kuten esimerkiksi ketä eduskunnassa ja ministeriöissä istuu. Tämän vuoksi puolue asettaa ehdokkaita demokraattisiin vaaleihin. Toinen toimintatapa on lainsäädäntöön vaikuttaminen, aivan kuten muillakin puolueilla. Tavoitteilla on tarkoitus vaikuttaa siihen millaiseksi suomalaisen yhteiskunnan ja valtion tulevaisuus kehittyy, kertoo Sinimustan Liikkeen hallituksen jäsen ja Oulun seudun edustaja Eero Molkoselkä.

Oikeusministeriö yrittää esittää, että yleisohjelmalla oltaisiin pyritty erehdyttämään oikeusministeriötä. Kyseiset ohjelmakohdat olivat kuitenkin tulkittavissa jo alkuperäisestä oikeusministeriön hyväksymässä yleisohjelmasta.

– Kaikki ohjelmakohdat ovat tavoitteena toteuttaa nimenomaan parlamentaarisesti yhteisen päätöksenteon kautta, ja tässä asiassa ei ole mitään lakia rikkovaa toimintaa. Lisäksi kaikki ehdotukset, joita olemme ohjelmissamme ehdottaneet, ja jotka oikeusministeriö nosti esiin, ovat jo käytössä monissa muissa valtioissa. Poliittisia ohjelmia laatiessamme tarkastelemme laajasti muiden valtioiden malleja ja otamme inspiraatiota toimivista malleista, Molkoselkä kertoo puolueen tavoista työskennellä ohjelmien parissa.

– Oikeusministeriön toimet osoittavat, että Suomessa kansalaisilla ei ole mahdollisuutta vapaaseen parlamentaariseen toimintaan ja lakimuutosten ajamiseen, vaan että niitä voidaan kontrolloida ja estää mielivaltaisesti näinkin, jälkikäteen. Se on erittäin, erittäin huolestuttavaa. Näin ollen nykyisille vallanpitäjille ei edes voi muodostua uhkaa eikä vaihtoehtoisia mielipiteitä saada muodostaa. Lopulta se johtaa siiheen, että yhteiskunnalliseen kehitykseen olisi muka olemassa vain yksi suunta, mihin ei voi vaikuttaa. Tämä uhkaa parlamentarismin olemassaoloa suuresti.

Tulevatko siis tulevan alkukesän europarlamenttivaalit olemaan lumevaalit? Mikäli oikeusministeriön korkeimmalle hallinto-oikeudelle esittämä purkuesitys menisi läpi, se tarkoittaisi käytännössä, etteivät pienpuolueet voikaan vapaasti esittää poliittisia ohjelmiaan ja asettaa ehdokkaita edustamaan eriäviä mielipiteitä. Sinimustalle Liikkeelle osallistuminen puoluetoimintaan vaatisi kaiken aloittamisen nollasta, uudella ohjelmalla ja uudella korttikeräyksellä.

– Tämä vaikuttaa melkeinpä kiusanteolta, jossa on poliittinen motiivi, Molkoselkä toteaa. – Oikeusministeriö olisi voinut pyytää lisäselvennystä ohjelmakohdista tai antaa lisäohjeistusta. Olemme aiemmin kertoneet, että puolue toimii parlamentaarisessa kontekstissa, joten vaikuttaa siltä, että oikeusministeriötä vaivaa tahallinen sisälukutaidon puute eivätkä he hahmota tai ymmärrä asiakokonaisuuksia. Ehkä meidän olisi pitänyt kirjoittaa selkeästi jokaisen ohjelmakohdan jälkeen, että tavoitteisiin halutaan parlamentaaristen keinojen kuten vaaliedustuksen kautta, jotta ministeriön virkamiehiltä ei olisi mennyt tällainen päivänselvä asia ohi. Eurovaaliohjelmamme, kuten muutkin ohjelmamme, ovat yhteiskunnallisesti laajoja ja radikaalin edistyksellisiä. Ympäripyöreyksien sijaan tulemme korostamaan tapamme mukaan ongelmiin pureutumista niin turvallisuuspolitiikassa, maatalouspolitiikassa, talousmalleissa ja ympäristöpolitiikassa, sillä politiikkamme on laaja-alaista ja siinä on vahva tulevaisuudenvisio. Nimestämme huolimatta olemme varmasti myös vaalikentän vihrein sekä suomalaisystävällisin puolue.