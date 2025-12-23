Oleskeluluvat vaikeutuvat, maksut nousevat ja valtion ohjaus tiukkenee – sisäministeriö linjasi vuoden 2026 uudistukset

Sisäministeriö julkaisi maanantaina laajan kokonaisuuden ensi vuoden alussa voimaan tulevista muutoksista, jotka koskevat maahanmuuttoa, turvallisuutta, pelastustoimea ja viranomaismaksuja. Muutokset ajoittuvat pääosin 1.1.–8.1.2026 välille ja heijastavat hallituksen linjauksia sekä Suomen muuttunutta turvallisuusympäristöä.

Pysyvä oleskelulupa vaikeutuu – oleskeluaika pitenee kuuteen vuoteen

Merkittävin muutos koskee pysyvän oleskeluluvan ehtoja. Sisäministeriön mukaan vaadittava yhtäjaksoinen oleskeluaika pitenee neljästä vuodesta kuuteen vuoteen. Lisäksi hakijalta edellytetään jatkossa tyydyttävää suomen tai ruotsin kielen taitoa sekä kahden vuoden työhistoriaa.

Tiedotteen mukaan “pysyvän oleskeluluvan myöntämiseksi vaadittavaa yhtäjaksoista oleskeluaikaa pidennetään neljästä kuuteen vuoteen”. Uudistus tulee voimaan 8.1.2026.

Ehdoton vankeusrangaistus katkaisee jatkossa oleskeluajan laskennan kokonaan: “Jos ulkomaalainen on tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen, yhtäjaksoinen luvallinen oleskeluaika katkeaa ja sen laskeminen alkaa alusta sitten, kun rangaistus on kokonaan suoritettu.”

Kansallisen turvallisuuden yksikkö lakkautetaan – ohjaus siirtyy kansliapäällikölle

Sisäministeriö uudistaa organisaatiotaan vuoden 2026 alusta. Kansallisen turvallisuuden yksikkö lakkautetaan, ja sen tehtävät jaetaan ministeriön sisällä uudella tavalla.

Taustalla on Suomen heikentynyt turvallisuusympäristö, joka on lisännyt tarvetta vahvistaa ministeriön roolia kansallisen turvallisuuden, valmiuden ja varautumisen tehtävissä. Tiedotteen mukaan muutoksen tavoitteena on “varmistaa, että suojelupoliisin ja siviilitiedustelun ohjaus toteutuu jatkossakin laadukkaasti.”

Jatkossa suojelupoliisin ja siviilitiedustelun ohjaus sijoitetaan suoraan kansliapäällikön alaisuuteen. Muut yksikön tehtävät jaetaan muille osastoille.

Maahanmuuttoviraston maksut nousevat – korotukset 50–250 euroa

Oleskelulupahakemusten käsittelymaksut nousevat merkittävästi. Korotusten suuruus vaihtelee 50 eurosta 250 euroon.

Sisäministeriön mukaan kustannusten nousu johtuu ennen kaikkea hakemusmäärien laskusta ja taloustilanteesta: “Merkittävin syy kustannusten kasvuun on oleskelulupahakemusten määrän lasku, joka johtuu Suomen yleisestä taloustilanteesta.” Lisäksi lakimuutokset ovat lisänneet työmäärää.

Lain mukaan viranomaismaksujen tulee vastata todellisia kustannuksia, ja korotukset perustellaan tällä velvoitteella.

Vastaanottoraha pysyy alennetulla tasolla – väliaikainen laki jatkuu kesään 2026

Vastaanottojärjestelmän piirissä olevien vastaanottoraha ja käyttöraha pysyvät hallitusohjelman mukaisesti alennettuina. Väliaikaisen lain voimassaoloa jatketaan 11.6.2026 asti.

Tiedotteen mukaan pysyvät muutokset tehdään osana vastaanottolain kokonaisuudistusta, jonka on tarkoitus tulla voimaan viimeistään 12.6.2026.

Vastaanottoraha on tarkoitettu lyhytaikaiseksi tueksi henkilöille, jotka eivät voi saada toimeentuloa työnteolla tai muista tuloista.

Uusi asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta

Sisäministeriö antaa uuden asetuksen vapaaehtoisen paluun avustuksesta vuosille 2026–2027. Asetus tulee voimaan 1.1.2026 ja vastaa pääosin aiempaa.

Avustus on korkeampi, jos sitä haetaan 30 päivän kuluessa ensimmäisen kielteisen turvapaikkapäätöksen tiedoksiannosta tai hakemuksen peruuttamisesta. Tiedotteen mukaan porrastus “kannustaa poistumaan maasta mahdollisimman nopeasti ja pidättäytymään muutoksenhausta turvapaikkapäätökseen.”

Passit ja henkilökortit halpenevat – suojelupoliisin maksuihin uusi lisäys

Poliisin ja suojelupoliisin maksuasetukset vuodelle 2026 tuovat sekä alennuksia että uusia maksuja.

Passien hinnat laskevat 7–9 euroa.

Henkilökorttien hinnat laskevat 6–8 euroa.

Osa aseluvista pidetään edelleen omakustannushintaa alempina, eikä niiden hintoja koroteta.

Uutena muutoksena suojelupoliisi alkaa periä maksun turvallisuusselvityksestä myös poliisihallintoon rekrytoitavista henkilöistä ja Poliisiammattikorkeakouluun valituista opiskelijoista. Tiedotteen mukaan muutos “yhdenmukaistaa menettelyn turvallisuusselvitysten hakijoiden kesken.”

Pelastusopiston maksut uudistuvat – uusi koulutus ja muutoksia majoituksiin

Pelastusopiston maksullisia suoritteita koskeva asetus on voimassa 2026–2027. Uutena lisätään sammutustekniikkakouluttajakoulutus.

Useiden kurssien hinnat muuttuvat, ja esimerkiksi sopimuspalokunnan päällikkökurssin, sivutoimisen teollisuuspalopäällikön peruskurssin ja vesipelastuskurssin hinta ei enää sisällä majoitusta.

Palovaroittimien vastuu siirtyy asukkailta rakennusten omistajille

Vuoden 2026 alusta lähtien palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovastuu siirtyy asukkaalta rakennuksen omistajalle. Omistajan tehtävänä on huolehtia, että kaikissa asunnoissa on riittävä määrä toimintakuntoisia palovaroittimia.

Asukkaan velvollisuus on ilmoittaa viipymättä vioista, kuten pariston loppumisesta tai laitteen vikaantumisesta.

VAK-ratapihojen luettelo päivittyy – Niirala ja Turun asema poistuvat

Sisäministeriö päivittää ulkoisia pelastussuunnitelmia koskevan asetuksen liitteenä olevan vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävien ratapihojen luettelon.

Luettelosta poistetaan Niiralan ja Turun aseman rataverkon alueet. Turussa VAK-liikenne siirtyy Turku tavara -ratapihalle.

Niiralan liikenne päättyi jo keväällä 2022 Venäjän hyökkäyssodan ja EU-pakotteiden vuoksi. Tilapäinen säilytys on edelleen mahdollista, ja tilanteen muuttuessa luetteloa voidaan arvioida uudelleen.

Hyvinvointialueiden investointisuunnitelmien arviointiin tarkennuksia

Pelastustoimen järjestämisestä annettua lakia täsmennetään siten, että hyvinvointialueiden investointisuunnitelmien pelastustoimea koskeva osa voidaan jatkossa hylätä, jos se on ilmeisessä ristiriidassa valtakunnallisten tavoitteiden kanssa. Muutos tulee voimaan 1.1.2026.

Tavoitteena on vahvistaa valtionohjausta ja varmistaa, että pelastustoimen kehittäminen etenee yhtenäisesti koko maassa.

