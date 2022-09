Olkaa hiljaa tai huutakaa kovempaa

HILJAA! Huutaa päättäjä, jonka olette valinneet päättämään puolestanne, kun vaaditte oikeuksianne.

Minä sanon että HUUTAKAA KOVEMPAA! Heidän korvansa ovat suljetut teidän äänellenne, he kuulevat vain oman tyhjän ja merkityksettömän jargoninsa. Heillä ei ole mitään halua toimia teidän toiveidenne mukaisesti, he tekevät politiikkaa vain kukin itseään varten. He ovat vuosikymmeniä järjestäneet työtä puoluetovereilleen ja paisuttaneet Suomeen valtavan virkamieskoneiston, joka elää vain itseään varten. He odottavat oman uransa politiikassa jatkuvan, koska te uskotte heidän katteettomia lupauksiaan. Kun he pääsevät riittävän hyvään asemaan, he odottavat saavansa sen päätteeksi jonkun mukavan viran, jossa tienaa hyvin tekemättä yhtään mitään.

Te ajattelette olevanne fiksuja, kun valitsette jonkun uuden päättäjän, ja luulette hänen olevan parempi – politiikassa ryvettymätön. Ette kuitenkaan ole riittävän rohkea tekemään valintaa vuosikymmen toisensa perään vallassa olleiden puolueiden ulkopuolelta. Mielestänne äänenne voi mennä hukkaan, jos toimitte siten. Kerron teille, että äänenne ei mene hukkaan. Se menee sen saman puoluekoneiston ja niiden entisten korruptoituneiden rahan- ja vallanhimoisten tovereiden hyväksi. Koska ette olleetkaan fiksuja, yllätytte miten pian se uusi päättäjäkin pettää teidät. Koska hän on päässyt asemaan, jonka pystyy säilyttämään vain sen oman puoluekoneistonsa avulla. Te luulette, että hän säilyttää sen teidän avullanne.

Pian on taas aika äänestää, valita nämä samat tyhjänpuhujat, ehkä hieman eri järjestyksessä jälleen ”päättämään” teille tärkeistä asioista. Uskotteko rakkaat kansalaiset, että heidän korupuheensa ja ”kuuntelunsa” vaalitoreilla on aitoa halua toteuttaa toiveitanne? Jäättekö odottamaan innolla parempaa elämää, koulutusta, työtä, eläkettä, terveyspalveluita, lastenne oikeuksien toteutumista, vastineita sille rahalle jonka maksatte monenlaisina veroina ja maksuina? Vain jotta voitte pian todeta, että sitä ei tullut, rahanne ja oikeutenne lapioidaan muille maille ja kansoille sekä tovereille ja kavereille. Poliitikko, jonka sanoihin luotitte, vastaa teille, kun kyselette lupausten perään: ”HILJAA!”

Suomalainen on sellainen, joka ei valita eikä vaadi. Suomalainen tyytyy osaansa ja yrittää parhaansa mukaan selviytyä. Suomalainen ajattelee aina ensin, että mitä muut ajattelevat. Suomalainen ei kehtaa olla röyhkeä, suomalainen on nöyrä. Suomalainen uhoaa netissä, ottaa keskikaljaa ja lähtee baariin uhoamaan. Aamulla suomalainen on taas hiljaa.