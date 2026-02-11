Olympiakultaa voittanut Khelif myöntää olevansa mies: ”Minulla on Y-kromosomi”

Pariisin olympialaisten kiistellyin nimi, Imane Khelif, myöntää nyt itse olevansa biologisesti mies, vaikka media ja vasemmistoaktivistit ovat väittäneet muuta.

Algerialainen olympianyrkkeilijä Imane Khelif on ensimmäistä kertaa vahvistanut, että hänellä on Y-kromosomi, mikä tarkoittaa biologisesti miespuolista sukupuolta. Ranskalaiselle urheilulehti L’Équipelle antamassaan haastattelussa Khelif kertoi myös kärsivänsä poikkeuksellisen korkeista testosteronitasoista, joita hän sanoo lääketieteellisesti hillinneensä lääkärin valvonnassa.

Khelif on ollut kiivaan kansainvälisen kiistan keskiössä vuoden 2024 Pariisin olympialaisten jälkeen. Khelif oli aiemmin hylätty Kansainvälisen nyrkkeilyliiton (IBA) naisten MM-kisoista sukupuolitestin epäonnistuttua. Paljastus johti laajaan vastareaktioon, ja IBA asettui avoimesti vastustamaan Kansainvälisen olympiakomitean (IOC) päätöstä sallia biologisten miesten otella naisten sarjassa.

Elokuussa 2024 IBA järjesti tiedotustilaisuuden, jossa se vahvisti Khelifin epäonnistuneen useissa kromosomitesteissä. Liitto kertoi myös, että Algerian olympiakomitea oli estänyt testitulosten julkistamisen. Tilaisuuden aikana BBC:n toimittajien kerrotaan poistuneen salista protestiksi.

Tästä huolimatta IOC antoi Khelifin jatkaa otteluita naisten 66 kilon sarjassa, jossa hän lopulta voitti olympiakultaa.

🚨BREAKING🚨 Algeria's Imane Khelif has just beat Italy's Angela Carini in the Olympic Women's 66kg Boxing Preliminaries. Carini forfeited the match in the first round. Khelif was previously disqualified from a women's boxing championship for having "XY chromosomes." https://t.co/b1BcdCqMtf pic.twitter.com/SgqJU60bTu — REDUXX (@reduxx) August 1, 2024

Vuodetut raportit paljastivat kehityshäiriön

Sittemmin julkisuuteen on vuotanut useita lääketieteellisiä asiakirjoja, jotka kaikki viittaavat siihen, että Khelifillä on sukupuolen kehityshäiriö (DSD) ja että hän on biologisesti mies.

Yksi vuotaneista raporteista – Pariisin Kremlin-Bicêtren sairaalan ja Algerin Mohamed Lamine Debaghine -sairaalan yhteinen selvitys kesäkuulta 2023 – osoitti, että Khelifillä on 5-alfa-reduktaasin puutos – kehityshäiriö, jota esiintyy ainoastaan biologisilla miehillä.

Kyseinen geneettinen poikkeavuus vaikuttaa sukupuolielinten kehitykseen. Vauvana tällaiset pojat saatetaan virheellisesti kirjata tytöiksi epämuodostuneiden sukuelinten vuoksi, jotka voivat muistuttaa ”umpipussiin” päättyvää emätintä. Puberteetissa tilanne yleensä paljastuu: lihasmassa kasvaa, karvoitus lisääntyy, rintakehä ei kehity eikä kuukautisia tule.

Vuonna 2025 olympiatoimittaja Alan Abrahamson julkaisi uuden vuotaneen testin, joka jälleen vahvisti Khelifin miespuolisen kromosomiston.

Nyt Khelif myöntää ensimmäistä kertaa julkisesti omaavansa XY-kromosomit.

Haastattelussa Khelif vahvisti kantavansa SRY-geeniä, joka sijaitsee Y-kromosomissa ja käynnistää tyypillisen miespuolisen kehityksen ohjaamalla kivesten muodostumista.

Khelif kuitenkin kiisti olevansa transsukupuolinen ja vetosi kasvatukseensa: ”En ole transnainen, olen tyttö. Minut kasvatettiin tyttönä, kasvoin tyttönä, ja kyläni ihmiset ovat aina tunteneet minut tyttönä.”

Sukupuolen kehityshäiriöitä sairastavia ei kuitenkaan luokitella transsukupuolisiksi, ja ilman asianmukaista lääketieteellistä tutkimusta monet tällaiset henkilöt voivat vilpittömästi uskoa olevansa naisia aikuisuuteen asti. Tutkijat ovat todenneet, että harvinaiset kehityshäiriöt jäävät usein diagnosoimatta erityisesti matalan resurssitason maissa – kuten Algeriassa.

Khelifin valmentaja kertoi tämän olleen murtunut saatuaan kromosomitestinsä tulokset vuonna 2023 IBA:n hylkäyksen yhteydessä.

Vuonna 2024 Le Point -lehden haastattelussa valmentaja Georges Cazorla kuvaili Khelifin henkistä romahdusta:

”Hylkäys perustui testeihin. Rehellisesti sanottuna pidin sitä kuvottavana. Riippumatta testien tuloksista – jotka kuuluvat biologeille ja lääkäreille – tämä nuori tyttö oli murtunut, täysin murtunut, kun hänelle kerrottiin, ettei hän ehkä olekaan tyttö.”

Valtamedia jatkoi narratiiviaan faktoista huolimatta

Valmentajan lausunnoista ja toistuvista vuodoista huolimatta valtamedia ja aktivistit jatkoivat väittämistä, että Khelif on nainen ja että hän olisi joutunut ”transfobiseksi mustamaalauskampanjan” kohteeksi ulkonäkönsä vuoksi.

Haastattelussaan L’Équipelle Khelif kertoi olevansa optimistinen uransa suhteen ja aikovansa puolustaa olympiakultaansa Los Angelesissa 2028. Hän ei kuitenkaan maininnut, että hänen tapauksensa seurauksena World Boxing otti käyttöön pakolliset sukupuolitestit kaikille kilpailijoille vuonna 2025. World Boxing toimii IOC:n virallisena kumppanina olympianyrkkeilyssä.

Khelif on valittanut sukupuolitestipolitiikasta urheilun kansainväliseen välitystuomioistuimeen (CAS), mutta sanoo olevansa valmis testiin ”vain, jos IOC suorittaa sen”.

Hiljainen sopimus IOC:n kanssa?

Toistaiseksi ei tiedetä, ovatko Khelif tai Algerian olympiakomitea tehneet IOC:n kanssa jonkinlaista hiljaista sopimusta, joka sallisi DSD-urheilijoiden kilpailla itse valitsemassaan sarjassa. Tällä hetkellä kyse on vain spekulaatiosta.

World Boxingin sääntö on selvä: naisten sarja on varattu biologisille naisille. Marraskuussa 2025 IOC vihjasi aikovansa ottaa käyttöön vastaavan linjauksen estääkseen miesten osallistumisen naisten sarjoihin vuodesta 2026 alkaen.

Khelif vakuuttaa läpäisevänsä sukupuolitestin, mutta on aiemmin jättänyt kilpailuja väliin, kun testiä on vaadittu. Hän on myös vetänyt pois CAS-valituksia, jotka olisivat edellyttäneet testin tekemistä hänen väitteidensä tueksi.

