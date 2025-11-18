”Ongelmalapsi” teki 2 200 rikosta: Itävalta pohtii poikkeuksellista karkotusta

Itävallan rikoshistorian tuotteliain alaikäinen rikollinen voi kohdata ennenäkemättömän kohtalon: karkotuksen maasta, jossa hän syntyi ja kasvoi.

Itävallan viranomaiset harkitsevat poikkeuksellista toimenpidettä: Wienissä syntynyt, mutta Serbian kansalaisuuden myös omaava 14-vuotias poika saatetaan karkottaa maasta, vaikka hän on syntynyt ja kasvanut Itävallassa. Kyseessä on historiallisesti ainutlaatuinen tapaus, joka on herättänyt laajaa yhteiskunnallista ja poliittista keskustelua.

Nuorukainen, jota viranomaiset kuvailevat “ongelmalapseksi”, on poliisin mukaan vastuussa peräti 1 500 murrosta – pääosin autoihin kohdistuneista – joista suurin osa tapahtui ennen hänen rikosoikeudellista täysi-ikäisyyttään. Hänen vanhempi veljensä on niin ikään yhdistetty laajaan rikossarjaan, ja veljekset on liitetty yhteensä 2 200 rikokseen Wienin alueella.

Ensimmäinen pidätys

Poika pidätettiin ensimmäisen kerran täytettyään 14 vuotta, kun hän varasti Toyotan ja ajoi sillä kolarin. Hänet vapautettiin heinäkuun lopulla tiukoin ehdoin: hänen tuli osallistua koulunkäyntiin, tavata säännöllisesti valvontaviranomaisia ja oleskella kriisikeskuksessa. Viranomaisten mukaan hän on kuitenkin jättänyt kaikki nämä velvoitteet toistuvasti huomiotta.

Karkotuspäätös harkinnassa – oikeudellinen ennakkotapaus

Maahanmuutto- ja turvapaikkavirasto (BFA) arvioi parhaillaan mahdollista karkotuspäätöstä. Mikäli päätös tehdään, poika voitaisiin palauttaa Serbiaan jo ennen vuoden loppua. Tapauksen tekee erityiseksi se, että poika on syntynyt Itävallassa ja hänellä on Itävallan sekä Serbian kansalaisuus – karkotus tällaisessa tilanteessa olisi ennennäkemätön.

Lisähaasteita tuo se, että pojan isä on jo karkotettu maasta, ja äiti asuu hänen kanssaan Wienissä. Myös mahdollisuus siirtää huoltajuus pojan isovanhemmille Serbiaan on kariutunut: nämä ovat ilmoittaneet viranomaisille, etteivät he kykene huolehtimaan lapsesta, jota kuvaillaan “hallitsemattomaksi”.

Nuorisorikollisuus nousussa – viranomaiset huolissaan

Sisäministeri Gerhard Karner (ÖVP) on nostanut tapauksen esiin osana laajempaa huolta nuorisorikollisuuden kasvusta. Hänen mukaansa rikokset, joihin syyllistyvät 10–14-vuotiaat, ovat kaksinkertaistuneet viidessä vuodessa – viime vuonna kirjattiin yli 12 000 tapausta. Erityisesti syyrialaistaustaiset nuoret ovat poliisin mukaan yliedustettuina rikostilastoissa. Lisäksi täysi-ikäisiksi ehtineiden nuorten rikollisten määrä on lähes kymmenkertaistunut vuodesta 2020, nousten noin tuhanteen.

Tarkastelun kohteena oleva 14-vuotias on viranomaisten mukaan Itävallan rikoshistorian tuotteliain alaikäinen rikoksentekijä. Hänen rikosrekisterinsä laajuus on herättänyt huolta viranomaisten keskuudessa, jotka kamppailevat liikkuvien ja yhteistyöhaluttomien epäiltyjen kanssa.

Lapsen oikeudet ja karkotuksen juridiset esteet

Vaikka karkotus vaikuttaa viranomaisten näkökulmasta houkuttelevalta ratkaisulta, sen toteuttaminen ei ole yksinkertaista. Liittovaltion hallintotuomioistuin soveltaa tiukkoja kriteerejä alaikäisten karkotuksissa. Yksi arvioitavista tekijöistä on nuoren onnistunut kotoutuminen – tai sen puute – mutta päätös perustuu useisiin muihinkin seikkoihin.

Tällä hetkellä poika on viranomaisten huostassa, sillä hänen sukulaisensa ovat kieltäytyneet ottamasta vastuuta hänestä. Mikäli karkotuspäätös hyväksytään, hänet voidaan siirtää Serbiaan vielä kuluvan vuoden aikana.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: