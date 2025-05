Onko EU-kansalaisilla vapaus valita? – Vain jos on tarpeeksi rahaa

Valinta, josta tulee taloudellisesti mahdoton, ei ole enää todellinen valinta. Se on pakotettua sopeutumista. Se on taloudellista alistumista.

Euroopan unioni laajentaa päästökauppajärjestelmäänsä (ETS) vuonna 2027 alkavalla ETS2-järjestelmällä uudelle alueelle. Alkuperäinen päästökauppajärjestelmä kohdistui ensisijaisesti raskaaseen teollisuuteen ja voimalaitoksiin, mutta ETS2 vaikuttaa suoraan tavallisiin kansalaisiin – heidän koteihinsa, autoihinsa ja jokapäiväiseen elämäänsä. ”Ilmaston pelastamisen” varjolla EU aikoo jatkuvasti kallistaa bensiiniä, dieseliä ja lämmityskaasua. Rehellisyyden nimissä voidaan kuitenkin todeta, että ETS2:lla on hyvin vähän tekemistä ympäristönsuojelun kanssa. Kyse on talouden valvonnasta, vaurauden uudelleenjaosta ja pankkien, suuryritysten, hallitusten ja Euroopan komission vallan vahvistamisesta.

Muodollisesti kaikki pysyy ”vapaaehtoisena”. Voimme jatkaa bensiiniautolla ajamista. Voimme jatkaa kotiemme lämmittämistä maakaasulla. Mutta jokainen valinta, joka poikkeaa valtion ”kestävyystavoitteista”, tulee taloudellisesti sietämättömäksi. Tämä ei ole suoraa omaisuuden pakkolunastusta, mutta se on taloudellista alistamista hintapaineen, sääntelyn ja tuoton uudelleenjaon kautta. Vapaiden valintojen sijaan kansalaiset ja yritykset pakotetaan taloudellisesti omaksumaan hallituksen hyväksymää käyttäytymistä.

Kuka tästä hyötyy?

Pankit, sijoitusrahastot, monikansalliset yhtiöt, valtionkassat ja Euroopan komissio. Goldman Sachsin ja Deutsche Bankin kaltaiset rahoitusjätit tienaavat jo nyt miljardeja hiilidioksiditodistusten kaupasta. Hallitukset keräävät valtavia tuloja päästöoikeuksien huutokaupasta. Samaan aikaan suuryritykset, jotka saavat ilmaisia päästöoikeuksia tai joilla on ylijäämäsertifikaatteja, voivat myydä niitä voitolla – ja samalla ne voivat huijata julkisuuskuvaansa.

Kuka maksaa kustannukset?

Tavalliset kansalaiset, pienyritykset, kuljetusalan toimijat ja itsenäiset yrittäjät. He joutuvat maksamaan vuosittain satoja euroja lisäkustannuksia vain lämmittääkseen kotinsa ja ajaakseen töihin. Heikoimmassa asemassa oleville luvataan korvauksia sosiaalisesta ilmastorahastosta, joka on hallituksen kädenojennus, joka tekee heistä yhä enemmän riippuvaisempia valtiontuesta.

Tästä pääsemmekin syvempään kysymykseen: Mihin suuntaan olemme menossa? Todellisuudessa ETS2 on merkki uudesta hybridijärjestelmästä. Yksityisomistus säilyy nimellisesti, mutta todellista valvontaa harjoitetaan sääntelyn, hintamanipulaation ja ehdollisten tukien avulla. Markkinoita ei lakkauteta, vaan ne järjestetään uudelleen ideologisten tavoitteiden mukaisesti. Taloudellinen vapaus on olemassa vain niille, joilla on varaa noudattaa sitä.

Brysselin teknokraattista painostusta myydään ”välttämättömänä siirtymänä”, mutta todellisuudessa se purkaa taloutemme perustan, tuhoaa keskiluokan ja heikentää hyvinvointia. Sen sijaan, että ETS2 edistäisi aitoa innovointia, se rankaisee niitä, joilla ei ole resursseja ”noudattaa” vaatimuksia.

Pankkien ja yritysten spekuloidessa ja hyötyessä ahkerat EU-kansalaiset joutuvat pian synkän valinnan eteen: joko palella talvella tai ottaa velkaa ilmalämpöpumpun hankkimiseksi, jota he eivät ole halunneet eivätkä aiemmin tarvinneet.

EU väittää, että hinnat nousevat ”asteittain” ja että sosiaalisten levottomuuksien estämiseksi on otettu käyttöön suojatoimia. Historia kuitenkin opettaa, että kun uudet verot ja maksut otetaan käyttöön, ne harvoin katoavat. Väliaikaisista poikkeuksista tulee väistämättä pysyviä sääntöjä.

ETS2 ei lopu tähän

Sen jälkeen tulevat kodit ja autot, lentoliikenne, maatalous ja kulutustavarat. Kaikki ”kestämättömiksi” katsotut alat joutuvat kohtaamaan samanlaista hintamanipulaatiota. Henkilökohtainen vapaus vähenee entisestään, mutta ei avoimen poliittisen voiman vaan ”ympäristönsuojeluksi” naamioidun taloudellisen pakottamisen kautta.

Ja niille, jotka edelleen uskovat säilyttävänsä vapauden valita: Valinta, josta tulee taloudellisesti mahdoton, ei ole enää todellinen valinta. Se on pakotettua sopeutumista. Se on taloudellista alistumista.

Margaret Thatcher sanoi: ”Ilmaston lämpeneminen tarjoaa loistavan tekosyyn globaalille sosialismille.” Nyt ilmastonmuutosta käytetään tekosyynä taloudelliselle orjuudelle.

Lähde: European Conservative

