Onko THL reptiliaanien miehittämä?

Viimeiset viikot on uutisoitu reilusti, kenties jopa suhteettomankin laajalti, COVID-19-virusta salaliiton tuotoksena pitävästä kansanosasta, joka on nyttemmin alkanut masinoida joukkovoimaa vastustamaan kohta Suomeenkin saapuvia koronarokotteita. Kyseinen kansanliike omaa merkittävästi yhtäläisyyttä medikalisaation, eli ihmisten (tarpeettoman) runsaan lääkitsemisen ja lääketeollisuuden vastustamisen kanssa. Medikalisaatiolle hoitostrategiana löytyy toki näyttöä mitä tulee mielenterveysongelmien hoitoon, sillä pitkäjänteiset terapiajaksot ovat tätä nykyä ja puhtaasti kustannussyistä tyypillistä korvata tarjoamalla asiakkaalle pilleripurkki erilaisiin psyykkisiin vaivoihin.

Koronarokotteessa ei kuitenkaan ole aivan kyse tästä ja mielestäni sitä pitäisi verrata sellaisten aikanaan mm. lapsikuolleisuutta aiheuttaneiden sairauksien kuin polion, kurkkumädän ja tuberkuloosin taltuttamiseen tehokkaalla rokotusohjelmalla. Kansalaisilla on toki tuoreessa muistissa se, millaisia sivuvaikutuksia monet saivat sikainfluenssarokotteesta, joten sikäli vaatimus koronarokotteen ottaneiden kahta kuukautta pidemmästä sekä haittavaikutuksia kartoittavasta seurantajaksosta on perusteltu. Siihen vaan ei oikein ole tällä hetkellä aikaa, mikäli – olettaen, että kansalaisille annettava rokote on tepsivää sorttia – ihmishenkiä halutaan pelastaa ja viruksen leviäminen pysäyttää.

”Ylilääkitsemiseen” rokotevastaisten kansanliikkeen kantava ajatus ei kuitenkaan jää, sillä viime aikoina on jostain ymmärrykseni ylittävästä syystä alettu esittää, että rokotteen myötä ihmisten maallisiin tomumajoihin transplantoitaisiin jonkinlainen siru, joka keräisi tekemisestämme sekä liikkumisestamme tietoa pilvipalveluun ja maailmanherruutta tavoittelevan eliitin syynättäväksi. En ole vielä tähän päivään mennessä nähnyt mitään kouriintuntuvaa evidenssiä siitä, että mitään tämänkaltaista oltaisiin missään lääkevalmistajien tai niitä lähellä olevan sosiaali- ja terveyssektorin taholla ehdotettu saati kannatettu aina siihen pisteeseen saakka, että riskiä voitaisiin pitää edes todennäköisenä.

Sen verran kuitenkin olen hihhuleiden puheista ymmärtänyt, että jonkun pitäisi todistaa, ettei esim. maailmanherruuden lunastaminen koronarokotteen voimin olisi tekeillä. Salaliittoteorioiden anatomiasta kohtuullisen hyvin perillä olevana tiedän sen verran, että niin salailu kuin jonkun tapahtuman tai teorian ympärille rakennettu selitys ovat teorioiden kannattajille molemmat yhtä valideja todisteita itse salaliiton olemassaolosta. Käsillä on argumentoinnin osalta klassinen käännetyn todistustaakan ongelma, sillä hörhöjen pitäisi pystyä todistamaan oma väitteensä ja tämä on koko kysymyksenasettelussa heidän velvollisuutensa – ei se, että esimerkiksi THL:n pitäisi kumota se.

Valitettavasti asetelma on kääntynyt siihen suuntaan, että pallo on viranomaisilla. Ainakin, mikäli on uskominen Yleisradion MOT-ohjelmaa ja siitä koostettua artikkelia (katsoin luonnollisesti itse ohjelmankin, josta käy paremmin ilmi toimittajan ja haastateltujen puheenvuorot) lokakuussa Helsingissä järjestetystä mielenilmauksesta, jonka osallistujat suhtautuvat koronavirukseen sekä sen vuoksi annettuihin rajoituksiin salaliittohenkisesti ja rokotusohjelmaan kielteisesti. Ensimmäisen linkin taakse ohjelmasta lainatut puheenvuorot lienevät taltioitu jonkinlaista pikakirjoitusmenetelmää hyödyntäen, joten en vaivaudu stilisoimaan tai varustamaan sic-merkinnöillä kielioppi- tai kirjoitusvirheitä niistä tekemiini lainauksiin.

Tällä tavoin ne kuitenkin ovat lähdekriittisyyden nimissä helpommin tarkastettavissa kuin viittaamalla videotallenteeseen itse ohjelmasta, joka ei todennäköisesti tule säilymään YLE:n Areena-palvelussa ikuisesti. Silmää mahdollisesti miellyttävämpi mutta hankalammin faktantarkistusmielessä kohta kohdalta selattavissa oleva versio löytyy tähän upotetusta linkistä.

Ajattelin käydä kylmän rauhallisella maalaisjärjellä läpi muutamia älyttömimmästä päästä olevia ja kyseisestä ohjelmasta löytyviä näkemyksiä, joiden sekaan on annosteltu sopivissa määrin myös vanhaa kunnon kiihkouskovaisuutta, joka selittää paitsi koronaviruksen itsensä myös suunnitteilla olevan rokotusohjelman Raamatulla. Lienee siis syytä esittää epäilys siitä, että mikäli ajat ja tapahtumat sekoittuisivat maailmanhistorian sivuilla keskenään, ei maestro Jeesus mitä ilmeisimmin olisi suostunut ottamaan koronarokotetta. Mennään kuitenkin tähän hieman myöhemmin.

Vantaalainen yrittäjä ja YouTubeen puheena olevasta aiheesta videoita tekevä Jyrki Pykäri:

”Kuka ajaa tätä narratiivia tästä mahtavasta pandemiasta? Rokoteteollisuuden puolestapuhujat.”

Tällä hetkellä varmastikin on näin, mutta pandemian asteelle virus yltyi jo ennen kuin rokotteiden kehitystyö oli päässyt kunnolla vauhtiin. Pandemian laajuus ja tappavuus pikemminkin kiihdytti paljon parjattujen virologien sekä lääketeollisuuden toimintaa. Nyt, kun Iso-Britanniassa annettiin eilen rokotteista ensimmäiset, pandemiasta ja rokotusohjelmasta mainitaan esimerkiksi samoissa uutisartikkeleissa siksi, koska niillä yksinkertaisesti on uutisarvoa.

Pykäri:

”Siinä on nanoteknologiaa siinä rokotteessa. Ja ne on semmosia ikään kuin minikokoisia robotteja. Niin ne on kaiken aikaa 5G-verkkojen kautta yhteydessä pilveen missä on kaikki data meidän liikkeistä, me ollaan sillon seurannassa 24/7.”

Aiemmin kirjoittamaani viitaten mistään varteenotettavasta lähteestä ei löydy viitteitä tästä ”siruttamisesta”. Nanoteknologia ei käsittääkseni ole niin pitkällä, että rokoteneulaan mahtuva siru olisi mahdollista valmistaa ja toisaalta – jos tällä mainitulla eliitillä olisi joitain intentioita kytätä kansalaisten kauppareissuja ja töissä tai kotona vietettyä aikaa – siihen riittäisi jo teletunnistetiedot, koska meistä itse kullakin, suunnilleen vauvasta vaariin, on tätä nykyä jonkinlainen älylaite alati mukana.

Lueskelin tosin kerran sen verran nanoteknologiasta, että tulevaisuudessa arvellaan olevan mahdollista kehittää mikroskooppistakin pienempiä nanobotteja (joihin Pykäri kaiketi viittaakin minikokoisilla roboteilla), jotka pystyvät rakentamaan ympäröivästä materiasta kaikkea sellaista, mihin ne ovat ohjelmoitu. Tätä on esitetty mm. uudeksi syövän parantamiskeinoksi, mikäli kyseiset nanobotit ohjelmoidaan eliminoimaan kasvain korjaamalla ihmiskudosta.

”MOT: Jos olis olemassa koronarokote sellanen ois valmis, ja suomalaiset asiantuntijat suosittelis sen ottamista, niin ottaisitko sitä? […] MOT: Mistä syystä? Niko Vuorela: Ehdottomasti ei tarvita mitään rokotteita. Meillä on luonnollinen laumaimmuniteetti meillä ihmisillä, ei niistä rokotteista ole mitään hyötyä. Se on mun mielipide.”

Jos laumaimmuniteetti olisi omiaan suojaamaan ihmisiä kulkutaudeilta, kuten aikoinaan mustan surman nimellä tunnetulta paiserutolta ja nyt koronalta, ensimmäistäkään pandemiaa ei luulisi kehkeytyneen, eikä näin muodoin kuolonuhrejakaan. Asia erikseen tietysti on, mikäli Vuorela ei ylipäätään usko minkään pandemian (tai varsinkaan nyt meneillään olevan sellaisen) olemassaoloon ja asiaa käsittelevät uutiset ovat palturia alusta loppuun. Mielipide se on sekin ja vapaus mielipiteeseen on meistä jokaisella, mutta luvalla sanoen mielipiteeksi se jääköön.

Pykäri:

”Siihen kuuluu tähän suunnitelmaan se, että noin 2025 tienoilla ei synny yhtäkään lasta maailmaan luonnollisilla tavoilla. Toisin sanoen Koko väestö steriloidaan. Ja miten streriolointi tapahtuu? Rokotteilla. HPV-rokote on yksi esimerkki. Tää tuleva koronarokote on sitten se mikä viimeistelee.”

Miten tämä mainittu eliitti tulisi hyötymään siitä, että ihmiset lakkaisivat lisääntymästä kokonaan? Heiltähän loppuisivat hallintoalamaiset kesken muutaman sukupolven kuluttua, eikä tässä yhteydessä ole väitetty sentään sellaista, että ihmiset rokottamalla ja siruttamalla saavutettu maailmanvalta olisi tarkoitettu vain vajaan sadan vuoden projektiksi, jota tulisi seuraamaan sukupuutto. Yritin myös etsiä lisätietoa HPV-rokotteen (rokote papilloomavirusta vastaan) ja lisääntymiskyvyttömyyden välisestä yhteydestä, mutta haaviin tarttui lähinnä vöyhkäämistä eri keskustelupalstoilta mallia vauva.fi.

Tähän väliin hieman pidempi lainaus useammasta puheenvuorosta:

”Samuli Perälä: Että vaikka mikä olis, vaikka mitä tulis, älä ota missään tapauksessa sitä rokotetta. Petri Paavola: Nää maailman mahtavat alkaa kehittää sellaisia lääkkeitä ja rokotteita ja sen tyylisiä asioita, jotka sisältää myrkkyä. Sofia Keitaanranta: Tarkkasilmäisimmät ihmiset pystyy kyllä näkemään totuuden sieltä sanojen takaa. Antti Heikkilä: Ne mitä ne on tehny ni nehän on ihmiset todella sairastunut siitä. Yazka Love: Voisko olla mahdollista että semmonen rokote voitais kehittää joka muuttais meidän DNA-ilmentymää jollain tapaa? Antti Heikkilä: Kylhän se periaatteessa on.”

Keskustelun etenemistä seuratessa on hankala välttyä sellaiselta ja nykyistä keskusteluilmapiiriä sosiaalinen media elimellisesti mukaan lukien koskevalta ikävältä mielikuvalta, että tuulesta temmatut teoriat ja spekulaatiot alkavat helposti ikään kuin elää omaa elämäänsä, mikäli joku kykenee esittämään ne kyllin vakavalla naamalla. Vastaanottajat eivät vaivaudu harjoittamaan tervehenkistä mediasisälukutaitoa sekä lähdekritiikkiä ja ovat mahdollisesti joistain muista tiedonhankinnallisiin valmiuksiin liittyvistä puutteista johtuen sanomalle erityisen alttiita.

Lisäksi ei voi välttyä ajatukselta, että kuukausikaupalla jatkuneet poikkeusolot maski- ja turvavälisuosituksineen, erityisjärjestelyineen kaupoissa, kahviloissa, ravintoloissa, elokuvateattereissa ja suunnilleen kaikkialla muuallakin sekä monelle tärkeiden sosiaalisten kontaktien välttely ovat alkaneet käydä joidenkin kansalaisten mielenterveyden päälle.

Salaliittoteorioita tunnetaan halki maailman sivu lukemattomia ja ohjelmaan haastatellun Sofia Keitaanrannan kommentista tuli mieleeni yksi aivan erityinen, nimittäin 1960-luvun lopussa syntynyt teoria siitä, että The Beatles -yhtyeen myötä maailmanmaineeseen noussut Paul McCartney olisi kuollut jo vuonna 1966 ja hänet olisi korvattu kaksoisolennolla. Silloinkin tarkkasilmäisimmät (sekä -korvaisimmat) pystyivät näkemään totuuden sieltä sanojen (sekä kuvien ja äänien) takaa.

Väitteiden mukaan yhtyeen albumin St. Pepper’s Lonely Hearts Club Band toisessa kansikuvassa McCartney näyttää pidemmältä kuin John Lennon ja toisessa päin vastoin, samaisessa kannessa on kukka-asetelman seassa McCartneyn poismenosta kielivä piiloviesti, yhtyeen kappaleita väärin päin kelattaessa löytyy kaikenlaisia vihjauksia tapahtuneesta ja kaikista tunnetuimpana toisen sekä The Beatlesin viimeiseksi viralliseksi albumiksi jääneen Abbey Roadin kansikuvassa McCartney kävelee eri tahdissa kuin muut ”Beatlet” ja muista poiketen paljain jaloin.

Lopuksi päästään lupailemani mukaisesti raamatullisiin sfääreihin:

”TV7: Se mikä rokotteesta tekee mielenkiintoisen, se pitää sisällään ihmiseen laitettavan mikrosirun. Eli pedonmerkin. Petri Paavola, Saulus-Lähetys ry: Sitä on sillä niin kun tarkotuksella levitetty, että saisi aikaan kaaosta. Yhteiskunnat lukitaan, taloutta aletaan niin kuin romauttamaan. Sitten kun kansakunnat on lyöty polvilleen, sitten ne tulee hyväksymään tän uuden maailmanjärjestyksen. […] Näin on, suuri osa lääketieteest, virologeista sanoo että tää ei ole manipuloitu. Mutta sitten on osa jotka sanoo, ja mä kallistun sillä kannalle, että uskon pientä vähemmistöä tässä asiassa.”

Tämä kai kuvastaa harvinaisen hyvin sitä, miten vahva joku voi uskossaan olla. Paavolan tapauksessa uskossa tulee olla suorastaan vankkumaton, jotta löytää enemmän (tieteellisesti tai ei) verifioitavissa olevaa aineistoa Raamatun tulkinnoista sekä marginaalihörhöjen jutuista kuin lääketieteen ammattilaisilta, kuten edelleen niiltä puheena olevan kansanliikkeen parissa suunnilleen kölin ali vedetyiltä virologeilta ja väestöterveystieteilijöiltä, suorastaan Illuminatin käsikassaroilta.

”Paavolan uskomuksen perustana on Raamattu, tai siis Paavolan tulkinta Raamatun sanomasta.”

Raamattu on suunnilleen kaikin puolin tieteen vastainen – erityisesti luonnontieteiden, kuten lääketieteen, biologian ja fysiikan. Mikäli oletetaan, että Paavola lukee Raamattua historiallisena tietolähteenä vähintään yhtä uskollisesti kuin tekee sen sisällöstä tulkintoja koskien nykypäivän mm. virologisia ilmiöitä, so. kulkutauteja, joista voisin kuvitella aikojen alun lääketieteen harjoittajienkin olleen ihmeissään, eivät aiempi sekä seuraava lausuma ole millään muotoa ihmeellisiä.

”MOT: Ni onko sun mielestä Raamattu paras lähde kun pohditaan virusepidemiaa ja pohditaan miten sen kanssa tulis toimia? Petri Paavola, Saulus-Lähetys ry: Raamattuhan ei anna tiettyjä vastauksia tähän viruksiin, koronarokotuksiin tietenkään. Vaan se me saadaan muualta. Mutta koska Raamattu nimenomaan sanoo että tällasia lääkemyrkkyjä on ja niitä kaupitellaan kaikille kansoille maan päällä ja niitten kautta eksytetään. Niin sillon me nähdään että se on Raamatun todellisuutta ja Raamatun profetiaa.”

Olisi periaatteessa kiinnostavaa tietää, että mihin muuhun Paavola viittaa. Jos mietitään sitä aikaa, johon Raamatun tapahtumat sijoittuvat, harrastettiin silloinkin päihteiden käyttöä, kuten Lähi-idän traditioiden tapaan oopiumin tupruttelua. Suitsutteitakin käytettiin, mahdollisesti myös joitain kyseisen kulttuurialueen yrttejä. Joku saattaisi kuvitella ”lääkemyrkkyjen” viittaavan pikemminkin edellä mainittuihin substansseihin kuin penisilliiniin ja muihin antibiootteihin tai rokotteisiin.

Henkilökohtaisesti (sikäli, kun se ketään kiinnostaa) olen toki miettinyt rokotteen ottamisen kannattavuutta ja tällä hetkellä kantani on vahva ehkä. Jos ei muuten niin aiheuttaakseni nanosirun kroppaani saatuani ja silkkaa ilkikurisuuttani maailmanvaltiaiden suunnalla ihmetystä koskien sitä, että joku ”random Mr. Muhonen from Finland” ajaa aina samaa reittiä kello 17:00 jälkeen töistä kaupan kautta kotiin ja istua möllöttää siellä koko illan käymättä harrastamassa mitään.