OnlyFans-miljardööri kuoli yllättäen – lahjoitti miljoonia Israelin etujärjestölle ennen kuolemaansa

OnlyFansin kiistelty omistaja kuoli 43-vuotiaana. Hänen viime vuosiaan varjosti salattu syöpä ja paljastunut miljoonalahjoitus AIPACille.

OnlyFans-alustan omistajana tunnettu miljardööri Leonid Radvinsky on menehtynyt 43 vuoden iässä pitkään jatkuneen, mutta suurelta yleisöltä salassa pidetyn syöpätaistelun jälkeen. Pornosisältöön keskittyneen palvelun taustalla vaikuttanut liikemies eli vetäytynyttä elämää, vaikka hänen omaisuutensa nousi tähtitieteellisiin lukemiin.

Yritys vahvisti kuoleman lyhyessä lausunnossa: “Olemme syvästi surullisia ilmoittaessamme, että Leo Radvinsky on menehtynyt. Hän nukkui pois rauhallisesti pitkän sairauden jälkeen. Perhe pyytää yksityisyyttä tämän raskaan ajan keskellä.”

Ukrainasta Yhdysvaltoihin – ja pornoteollisuuden huipulle

Vuonna 1982 Odessassa ukrainalais-juutalaiseen perheeseen syntynyt Radvinsky muutti lapsena Yhdysvaltoihin. Hän nousi kansainväliseen maineeseen vuonna 2018, kun hän otti haltuunsa Fenix International -yhtiön ja sen myötä OnlyFansin. Hänen aikanaan palvelu kasvoi räjähdysmäisesti — ja muuttui alkuperäisestä luovan työn tukialustasta globaaliksi pornobisnekseksi.

Alun perin britti Tim Stokelyn vuonna 2016 perustama palvelu muistutti enemmän Patreonia, mutta Radvinskyn johdossa painopiste siirtyi nopeasti aikuisviihteeseen.

Yli 100 miljoonan kruunun lahjoitus AIPACille – ja yritys peitellä jäljet

Vuonna 2024 yhdysvaltalainen tutkiva media The Lever paljasti, että Radvinsky ja hänen vaimonsa Katie Chudnovsky olivat luvanneet 11 miljoonaa dollaria (yli 100 miljoonaa euroa) vaikutusvaltaiselle Israelin etujärjestölle AIPACille. Lahjoitus oli osa järjestön ennätyksellistä 90 miljoonan dollarin keräystä, joka käynnistyi Hamasin 7.10.2023 tekemän iskun jälkeen.

Radvinsky yritti kiistää kaiken, vaikka lahjoitus oli kirjattu nimellä “Mr. Anonymous Anonymous + Katie Chudnovsky”. The Lever yhdisti pseudonyymin Radvinskyyn henkilötietojen, yhteystietojen ja pankkisiirtojen perusteella. Kun toimittajat esittivät todisteet, Radvinsky lopetti vastaamisen kokonaan.

Vetäytynyt miljardööri, jonka ympärillä riitti kysymyksiä

Radvinsky pysytteli poissa julkisuudesta, mutta hänen ympärillään liikkui jatkuvasti kysymyksiä — niin OnlyFansin moraalisesta roolista kuin hänen poliittisista lahjoituksistaan. Hänen kuolemansa päättää yhden aikamme kiistellyimmistä ja kyseenalaisimmista digitaalisista menestystarinoista.

