OnlyFans-prostituoidut suunniltaan – floridalaispoliitikko kaavailee näille ”syntiveroa”

Floridalainen republikaani haluaa nostaa tuloverotusasteen OnlyFans-sisällöntuottamiselle 50 prosenttiin.

Yhdysvaltojen Floridan osavaltion kuvernööriehdokas, James Fishback, on kertonut aikeistaan valituksi tullessaan asettaa ”työkseen” suositulle OnlyFans-kotipornosivustolle materiaalia tuottavien tuloverotusasteen 50 prosenttiin.

Republikaaneihin kuuluva Fishback sanoo toivovan suunnittelemansa ”syntiveron” ehkäisevän nuoria naisia aloittamasta uraa pornoprostituoituina.

”En halua nuorten naisten, jotka voisivat muuten olla äitejä kasvattamassa perhettä, myyvän kehojaan sairaille miehille internetissä. Enkä myöskään halua nuorten, vaikutusalttiiden miesten tulevan houkutelluksi himoihin, ja että heidän aivonsa tulevat näin mädätetyksi,” Fishback oli sanonut.

Sisällöntuottajat vihaisia

OnlyFansiin työkseen materiaalia tuottavat pornoprostituoidut ovat tietenkin suunnitellusta ”syntiverosta” vihaisia. Huikeat 95 miljoonaa dollaria vuosina 2023-2025 kyseisen sivuston kautta tienannut, itseään kristityksi neitsyeksi väittävä Sophie Rain, oli haukkunut veroidean ”tyhmimmäksi asiaksi mitä olen ikinä kuullut.”

”Maksan veroni. Olen maksanut miljoonia veroissa, tämä ei vain ole järkeenkäypää. Minut kasvatettiin kristityksi koko elämäni ajan ja kävin kirkossa joka sunnuntai, joten minut opetettiin rakastamaan lähimmäistäni. Mitä hän [Fishback] sanoo, mitätöi hänet kristittynä. Hän olisi voinut hoitaa asian muuten kuin sanomalla minua huoraksi, jolla on rappiollinen työ,” Rain oli valitellut.

Läpi mennessään ”syntivero” veisi laskelmien mukaan noin 200 miljoonaa dollaria OnlyFansiin materiaalia tuottavien taskuista, joilla Fisback on luvannut parantavansa kouluruokien laatua.

Lähde: New York Post

