OnlyFansin omistaja lupasi 11 miljoonaa dollaria Israelin lobbausjärjestölle

OnlyFansin miljardööriomistaja, juutalainen Leonid Radvinsky, ja hänen vaimonsa lupasivat raporttien mukaan 11 miljoonaa dollaria vahvalle Israelin tukijärjestölle American Israel Public Affairs Committee, eli AIPAC:lle, viime vuonna, sisäisen lahjoittajalistan mukaan. Onlyfansin tuotoilla siis käytännössä tuetaan Israelin sotatoimia palestiinalaisia vastaan.

The Leverin tarkastelemien luottamuksellisten sisäisten asiakirjojen mukaan AIPAC ilmoitti massiivisesta 90 miljoonan dollarin varainhankinnasta Hamasin 7. lokakuuta tekemän Israelin vastaisen hyökkäyksen jälkeen. Yksi lahjoitus erottui: 11 miljoonan dollarin lupaus ”Herra Anonyymi Anonyymiltä” ja Katie Chudnovskyltä, suurin asiakirjoissa lueteltu lahjoitus.

The Lever pystyi vahvistamaan, että lahjoituksen yhteydessä olevat henkilötiedot tunnistivat ”Herra Anonyymi Anonyymin” Radvinskynä, joka omistaa OnlyFansin, joka on moderniin huoraamiseen keskittynyt alusta. Vaikka osa asiakirjoissa mainituista henkilöistä vahvisti lahjoittaneensa AIPAC:lle, Radvinsky ja kaksi muuta kiistivät olevansa lahjoittajia.

”En lahjoittanut tai luvannut 11M$”, Radvinsky kertoi The Leverille ja lisäsi, että lausunto ”pätee minuun / säätiööni / perheeseeni”. OnlyFansin omistaja kieltäytyi antamasta selitystä sille, miksi hän ja hänen vaimonsa näyttävät olevan lahjoittajia, tai käsittelemästä dokumenttia, joka osoittaa Chudnovskyn tilisiirron järjestölle.

Israelin ja Hamasin sodan puhkeamisen jälkeen, joka on johtanut yli 1 200 israelilaisen ja yli 25 000 palestiinalaisen kuolemaan, AIPAC on aloittanut keskitetyn pyrkimyksen varmistaa jatkuvan tuen Israelille Yhdysvaltain hallitukselta. Kansainväliset tuomioistuimet, asianajajat ja ihmisoikeusjärjestöt ovat arvostelleet Israelin kostohyökkäystä Gazaan ihmisoikeusrikkomuksena, ja jopa potentiaalisena kansanmurhana, mutta AIPAC jatkaa painostusta lainsäätäjiin tukemaan poliittisesti ja sotilaallisesti maata.

Sivustollaan ryhmällä on kokonainen resurssikeskus, joka on omistettu Israelin ja Gazan sodan puolustamiselle. Sivulla on puhelu- ja sähköpostikeskuksia, jotka auttavat vierailijoita ottamaan yhteyttä lainsäätäjiin, sosiaalisen median työkalupakkeja ja luetteloita Israelia tukevista uutisvälineistä, vaikuttajista ja toimittajista.

Aiemmin tässä kuussa The Interceptin raportti paljasti, että AIPACin poliittinen toimintakomitea lahjoitti 95 000 dollaria edustajainhuoneen puhemiehelle Mike Johnsonille marraskuussa — pian sen jälkeen, kun hän auttoi varmistamaan 14 miljardin dollarin avustuspaketin Israelille 3. marraskuuta.

Vaikka 7. lokakuuta tehty hyökkäys ja käynnissä oleva sota ovat keskeisiä AIPACin lobbaus- ja varainhankintastrategioissa, odotetaan, että järjestö työskentelee tänä vuonna ylläpitääkseen vaikutusvaltaansa käyttämällä rahaa vaaleihin, erityisesti kun kritiikki Yhdysvaltain roolista Israelin Gazan hyökkäyksen tukemisessa voimistuu.

AIPAC on perustettu vuonna 1963. Se on Yhdysvaltain vaikutusvaltaisin Israelin tukilobbausjärjestö. Vaikka se on pitkään hallinnut Yhdysvaltain hallituksen politiikkaa Israelia kohtaan, järjestö ilmoitti vuonna 2022 käynnistävänsä vielä erillisen super-PACin, joka osallistuu suoraan vaaleihin. Lyhyen olemassaolonsa aikana super-PAC on käyttänyt kymmeniä miljoonia dollareita pyrkimyksiinsä lyödä Israelia arvostelevat ehdokkaat.

Lähde: Yahoo News