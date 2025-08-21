”Onnistuneen kotouttamisen malliesimerkki” kieltäytyy nyt opettamasta lapsilleen ruotsia

Muutama vuosi sitten syyrialaista maahanmuuttaja Inas Alhamwia ylistettiin ruotsalaisissa tiedotusvälineissä hänen ”tasa-arvotyöstään” ja hänen ällistyttävästä ”integroitumisestaan”.

Nykyisin Inas Alhamwi on tiukka muslimivaikuttaja ja hän kertoo 143 000 seuraajalleen Instagramissa, että pienten lasten ei pitäisi oppia ruotsia ollenkaan. ”Hän myös levittää tietoja Syyrian druuseihin kohdistuvista hyökkäyksistä, joita faktantarkistajat kutsuvat vääriksi”, kirjoittaa Dagens ETC.

Alhamwi vaikutti mediassa vuonna 2019 aloitettuaan kamppailulajit sekä tytöille että pojille Jämtlandissa.

Kaksi vuotta myöhemmin Helsingborgs Dagblad kuvaili häntä ja hänen miestään ”malliesimerkiksi onnistuneesta kotoutumisesta”. Vuonna 2022 hänellä oli tilaisuus kirjoittaa Ekot-lehteen varhaiskasvatuksen merkityksestä, jotta lapset saisivat muita näkökulmia kuin vanhempiensa näkökulmat.

Nyt 25-vuotias levittää täysin erilaista maailmankuvaa sosiaalisessa mediassa – siellä hänellä on 143 000 seuraajaa Instagramissa ja 43 000 seuraajaa Tiktokissa.

Eräässä miljoonien tavoittavassa klipissä listataan asioita, kuten ”asioita, joita teemme ja jotka ärsyttävät ruotsalaisia ja ruotsalaista leikkiviä arabeja”. Siinä hän sanoo, että ”on vain hänen miehensä tehtävä puhua kuljettajille ja vastaanottovirkailijoille (ja hän ei puhu vieraille), lisäksi hän noudattaa miehensä näkemyksiä pukeutumisesta”.

Toisessa klipissä kerrotaan, että pariskunta pidättäytyy esikoulusta varhaisvuosina välttääkseen ulkoiset vaikutteet lapsiin.

”Lapseni eivät opettele ruotsia”

”Vaikka he ovat ruotsalaisia, päätin, että lapseni eivät opettele ruotsia vaan ainoastaan arabiaa ensimmäisten viiden vuoden aikana”, Alhamwi sanoo tuhansia tykkäyksiä saaneessa klipissä.

Dagens ETC kirjoittaa, että Inas Alhamwi syyttää useissa videoissa Syyrian Sweidan maakunnassa tänä kesänä tapahtuneista väkivaltaisuuksista druusien uskonnollista johtoa. Yli 370 000 katsojaa keränneessä Tiktok-klipissä hän väittää, että ”beduiiniveljiämme on kohdeltu kaltoin”, ja myöhemmässä videossa – jonka hän poisti – hän kuvailee ”korkean profiilin silpomista, jota faktantarkastaja Verify Sy:n mukaan ei koskaan tapahtunut”.

Vasemmistolaisen sanomalehden mukaan hän myös poseerasi pride-lipun edessä, jossa luki: ”He pröystäilevät epäoikeudenmukaisella perversiollaan, joten miksi et pröystäilisi oikealla uskonnollasi”. Kyseinen viesti on poistettu.

Dagens ETC:n kysymyksiin Alhamwi vastaa sähköpostitse, että hän poisti klipin, kun tieto osoittautui vääräksi, ja että hän perustaa muun sisällön syyrialaisiin lähteisiin, ystäviin ja toimittajiin. Hän korostaa tuominneensa hyväksikäytön ja painottaa, että lasten pitäisi aloittaa päiväkoti viiden vuoden ikäisenä.

”Sodan ja konfliktin aikana liikkuu paljon propagandaa ja väärää tietoa. Julkisuuden henkilönä minulla on velvollisuus korjata virheet, kun ne havaitaan, ja suhtaudun tähän hyvin vakavasti”, hän kirjoittaa.

Pride-postauksestaan hän kirjoittaa:

”Kirjoitin: Jos he ovat ylpeitä uskomuksistaan, miksi meidän ei pitäisi olla ylpeitä omastamme? Uskon, että muiden pitäisi kunnioittaa minua ja niqabiani – aivan kuten LGBTQ-ihmiset ja muut yhteiskunnan ryhmät ansaitsevat kunnioitusta.”

Dagens ETC:n mukaan Alhamwi sanoo, että päätös viivästyttää esikoulua on tietoinen kasvatuksellinen valinta – ei ruotsin kielen hylkääminen.

Lähde: Fria Tider

