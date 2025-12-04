Operaatio Kotkanpesä etenee – kiinteistöistä on jo käyty kauppaa

Kansallismielisten liittouma käynnisti keräyksen kansallismielisten järjestöjen ja yksityishenkilöiden yhteisen kiinteistön hankkimiseksi syksyllä 2021. Hankkeen tunnuksena on käytetty nimeä ”Operaatio Kotkanpesä”.

Oman kiinteistön hankinnalla torjutaan aktiivisesti harjoitettua kansallismielisten systemaattista syrjintää, joka näkyy esimerkiksi yksityisten vuokratilojen omistajien maalittamisena, joka heikentää omistajan halua vuokrata tilojaan kansallismielisille. Julkisista tiloista kansallismieliset toimijat eivät saa käyttöönsä tiloja ollenkaan.

Vuodet 2022-2023 ovat olleet tähän mennessä hankkeen tuotteliaimpia vuosia. Parin vuoden aikana järjestettiin useita seminaareja ja kannatustuotekampanjoita. Kansallismielisten liittouma myy edelleen kannatustuotteita, joiden tuotto menee kokonaan hankkeen hyväksi.

Resurssipulan vuoksi tapahtumia ja kampanjoita ei parin viimeisimmän vuoden aikana ole saatu järjestettyä. Keräys etenee siitä huolimatta koko ajan mm. kuukausilahjoittajien ja kannatustuotemyynnin turvin.

Lisäksi kirjakauppa Kiellettyjen Kirjojen julkaiseman ”Kansallismielisen liikkeen strategia” -pamfletin tuotto menee Operaatio Kotkanpesän hyväksi. Pamfletin kirjoittaja on pitkän linjan kansallismielinen aktivisti, joka visioi teoksessa kansallismielisen liikkeen tulevaisuutta ja strategiaa 2020-luvulla. Teoksen tarkoituksena on toisaalta toimia historiallisena teoksena tuleville kansallismielisille aktivisteille, toisaalta tarjota nykyisille ihan oikeita ajatuksia ja vielä toisaalta kerätä rahaa Operaatio Kotkanpesälle.

Aiemman tuotekampanjan toteutti vuonna 2023 musiikkikauppa D88 Records, joka julkaisi kokoelmalevyn, jonka tuotto meni kokonaan hankkeen hyväksi. Kotkanpesän tuki-cd:tä tehtiin rajoitettu määrä ja se myytiin loppuun nopeasti.

Kulttuurikeskus Otsola ja Uusi Otsola

Kansallismielisten tapahtumien tilaongelmaan toi helpotusta joulukuussa 2023 avattu Kulttuurikeskus Otsola Hyvinkäällä. Yksityishenkilöltä vuokratussa kiinteistössä ehdittiin järjestää muun muassa useiden musiikki- ja urheilutapahtumien lisäksi ”Tunne Juuresi 5”, ”Awekening” ja Taistelumme 2″ -seminaarit, ennen kuin kiinteistö tuhopoltettiin käyttökelvottomaksi marraskuussa 2024. Äärivasemmistolainen anarkistiryhmä otti julkisesti vastuun tuhopoltosta kertoen sen olleen ”antifasistista suoraa toimintaa”.

Tuhopoltto ei lannistanut aktiiveja ja ”Uusi Otsola” avattiin 15.10.2025 myös Hyvinkäällä, mutta toisessa kiinteistössä, joka sekin on kokonaisuudessaan vuokrattu kansallismielisten järjestöjen käyttöön.

Operaatio Kotkanpesä -hanke seuraa aktiivisesti kiinteistökauppaa

Rahankeräys on edennyt niin pitkälle, että Kansallismielisten liittouman aktiivit ovat käyneet tutustumassa paikan päällä jo useisiin myynnissä oleviin kiinteistöihin.

Huutokaupat.com -palvelussa yhdistys on osallistunut muutaman kiinteistön huutokilpailuun ja viimeisimmässä päässyt voittavaan huutoon asti. Kiinteistön omistaja ei kuitenkaan hyväksynyt voittanutta huutoa kauppahinnaksi ja sen myynnistä käytiin vielä hintaneuvottelut. Kiinteistökauppa jäi kiinni vain muutamasta tuhannesta eurosta. Yhdistyksen varat olisivat riittäneet myyjän viimeiseen tarjoukseen, mutta on selvää että alkutilanteessa tarvitaan riittävästi ylläpitopuskuria, ennen kuin tilat saadaan tuottamaan.

Kansallismielisellä liittoumalla on kuitenkin jo ”ostohousut jalassa”, mikä tarkoittaa sitä, että sopiva kiinteistö sopivaan hintaan voi saada aikaan kaupat minä hetkenä hyvänsä.

Yhdistys kannustaa edelleen osallistumaan keräykseen, pienikin lahjoitus vie yhteistä asiaa eteenpäin. Kansallismielisten liittouma kiittää tähän mennessä lahjoittajia ja hankkeen edistäjiä.

Maksutiedot Kotkanpesän keräykseen osallistumiseksi:

Tilinumero: FI13 4500 0010 1552 70

Saaja: Kansallismielisten liittouma ry

Mobilepay lyhytnumerolla: 18898

Lupanumero: RA/2021/1043