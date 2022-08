Operaatio Kotkanpesää esiteltiin viikonloppuna seminaarissa

Lauantaina 20.8. kokoontui kansallismielinen yhteistyöjärjestö Kansallismielisten liittouma Turussa pitämään avointa seminaaria Operaatio Kotkanpesä-projektista.

Aiemmin tapahtumaan suunnitellun puhujan, ruotsalaisen Det Fria Sverige -yhdistyksen puheenjohtajan Dan Erikssonin ollessa estynyt, kuultiin tapahtumassa puhujina Kansallismielisten liittouman puheenjohtajaa Terhi Kiemunkia sekä vastarekisteröidyn Sinimusta Liike-puolueen puheenjohtaja Tuukka Kurua.

Operaatio Kotkanpesä on varainkeräyshanke, jonka tavoitteena on saada hankittua kiinteistö kansallismielisten toimijoiden käyttöön keskeisellä sijainnilla. Kampanja aloitettiin vuosi sitten elokuussa. Keräys etenee ja lähitulevaisuudessa aktiivisuutta keräyksen ympärillä on tarkoitus lisätä ja priorisoida eri tavoin. Varoja on kerätty esimerkiksi t-paitojen ja mukien myynnillä, ja nyt on lisää kannatustuotteita suunnitteilla. Kiemungin mukaan Kansallismielisten liittouma esimerkiksi tulee lähitulevaisuudessa keskittymään pelkästään Operaatio Kotkanpesään eikä tule organisoimaan muita toimintoja tai tapahtumia. ”Operaatio Kotkanpesää on toteutettu yli järjestörajojen. Nyt kaivataan lisää aktiivisia tekijöitä”, kertoi Kiemunki Operaatio Kotkanpesää esittelevässä puheessaan.

Tuukka Kurun puhe taasen käsitteli kansallismielisen infrastruktuurin tarvetta. Puheessaan Kuru kertoi tilan tarpeesta ja sen tuomista eduista, mainiten ihmisten tarpeesta tulla pois digitaalisista vankiloistaan. -Ilman yhteistä tilaa en olisi tavannut monia ihmisiä, joiden kanssa nyt olen tekemisissä, Kuru kiteytti. Kuru nosti esiin myös toimivia esimerkkejä historiasta, kuten Isänmaallisen Kansanliikkeen IKL:n ravitsemusliikkeet toista maailmansotaa edeltävältä ajalta, joissa ihmiset saattoivat kokoontua poliittisissa merkeissä, mutta myös tulla pelkästään syömään tai juomaan. Kuru kannusti kuuntelijoita myös tekemään itse aktiivisesti töitä asioiden eteen, kuten osallistumaan tapahtumiin, selvittämään paikallistoimintamahdollisuuksia, tutustumaan aktiivisesti uusiin ihmisiin sekä tietenkin lahjoittamaan rahaa projektiin. ”Tehkää eettisiä kulutuspäätöksiä”, Kuru myös kehotti tarkoittaen, että ihmisten tulisi tietoisesti suosia kansallismielistä ostokulttuuria ja toimijoiden taloudellista kannattamista.