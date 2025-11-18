Opettaja käytti oppilasta seksuaalisesti hyväkseen – hovioikeus ei uskonut ”seurustelusuhteeseen”

Helsingin hovioikeus on tuominnut 57-vuotiaan opettajan vankeuteen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Opettaja väitti olleensa seurustelusuhteessa 14-vuotiaan oppilaansa kanssa ja toimineensa tytön vanhempien suostumuksella.

Helsingin hovioikeus on langettanut 57-vuotiaalle opettajalle kolmen ja puolen vuoden vankeustuomion törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Rikokset kohdistuivat koulun 14-vuotiaaseen oppilaaseen vuosina 2018–2019. Oikeuden mukaan mies oli toistuvasti yhdynnässä alaikäisen kanssa, ja tekojen vakavuus täytti törkeän rikosnimikkeen tunnusmerkit.

Käräjäoikeus oli aiemmin tuominnut miehen neljäksi vuodeksi vankeuteen, mutta hovioikeus lievensi rangaistusta hylättyään osan syytteistä. Tuomiossa painotettiin miehen asemaa kasvatusalan ammattilaisena – hänen olisi pitänyt ymmärtää, että teot vahingoittivat nuoren kehitystä ja hyvinvointia.

Tyttö oli alun perin hakeutunut opettajan seuraan koulukiusaamisen vuoksi. Oikeuden mukaan mies oli muodostunut tytölle tärkeimmäksi aikuiseksi, johon tämä tukeutui. Tytön oma aktiivisuus ei oikeuden mukaan vaikuttanut rikoksen arviointiin.

Vanhempien hyväksyntä ei vapauttanut vastuusta

Hovioikeudessa mies vaati syytteiden hylkäämistä tai vähintään rangaistuksen alentamista. Hän väitti olleensa tytön kanssa seurustelusuhteessa ja kiisti suurimman osan seksuaalisista teoista. Tuomiosta ilmenee, että mies oli keskustellut suhteesta tytön vanhempien kanssa. Vanhemmat olivat hyväksyneet tapaamiset sillä ehdolla, ettei seksuaalista kanssakäymistä tapahdu ennen kuin tyttö täyttää 16 vuotta.

Oikeus piti erityisen raskauttavana sitä, että mies oli ollut yhdynnässä tytön kanssa useita kertoja, vaikka tiesi vanhempien nimenomaisesti kieltäneen seksuaalisen suhteen. Lisäksi yhdynnät olivat usein suojaamattomia, ja tyttö joutui turvautumaan jälkiehkäisyyn toistuvasti.

Tuomio annettiin viime viikon perjantaina. Uhrin yksityisyyden suojelemiseksi STT ei julkaise tuomitun nimeä.

