Opettaja kuristi tottelematonta oppilasta

Pakolaisten opettajaohjelmaan osallistunut syyrialainen mies kuristi oppilasta tunnilla. Koulun johtajatar ei tehnyt tapauksesta ilmoitusta viranomaisille.

Maaliskuussa tapahtunut väkivaltaisuus on nyt tullut julkisuuteen Brandenburgin AfD-ryhmän esitettyä viime viikolla asiasta kyselyn osavaltiohallitukselle.

Tapaus sattui maaliskuussa Blankenfelde-Mahlowin kunnassa Astrid Lindgren -peruskoulun kuudennella luokalla. Paikkakunta on Berliinin eteläinen rajanaapuri. Pakolaisesta opettajaksi -ohjelman (Refugee Teacher Program) myötä opettajana toiminut syyrialainen hermostui tottelemattomaan oppilaaseen, tarttui häntä voimalla kurkusta ja painoi vastoin liitutaulua. Syyrialaisella ei ole opettajan pätevyyttä Brandenburgissa.

AfD:n ryhmän koulutuspoliittinen vastaava Dennis Hohloch sanoo, että täysin käsittämätöntä on, kuinka epäpätevän opettajan valvottavaksi yksinään on uskottu koululaisia. Pakolaisesta opettajaksi -ohjelma on välittömästi lakkautettava. Hohlochin mukaan ohjelmasta ylipäänsä ei ole ollut havaittavaa hyötyä opettajapulan korjaamisessa. Koulunjohtajan olisi tullut tehdä asiasta virallinen ilmoitus Brandenburgin kouluhallinnolle. Kysymyksessä on virkavirhe.

Birgit Bessin, ryhmän perhepoliittinen vastaava lisää, että opettajan valvonnassa olevan oppilaan pahoinpitely, samoin kuin tapahtuman salaaminen eivät voi jäädä ilman seurauksia. Koulunjohtajalla ei ole enää asiaa tehtävään.

Vanhempien ja koululaisten täytyy voida luottaa opettajiin, joiden valvonnassa lapset ovat. Oppilaaseen käsiksi käyvällä ei ole mitään asiaa tehtäviin koulutoimessa, sanoo Bessin. AfD:n ryhmä vaatii kysymyksessään tapauksen selvittämistä.

