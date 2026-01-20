Opettaja kuvasi vammaisia oppilaita – väitti heidän olevan ”paholaisen riivaamia”

Ruotsin Malmössä työskentelevä opettaja erotettiin, kun tutkinta paljasti hänen kuvanneen vammaisia oppilaita ja yrittäneen ”parantaa” heitä koraanin säkeillä.

Ruotsin Malmössä työskentelevä muslimiopettaja on saanut potkut vakavien paljastusten jälkeen. Kaupungin sisäinen tutkinta osoitti, että opettaja oli kuvannut vammaisia oppilaita, puhunut heille arabian kielellä demonien riivaamisesta ja yrittänyt ”parantaa” heitä lukemalla koraanin säkeitä. Videoita oli jaettu sosiaalisessa mediassa ilman vanhempien lupaa, mikä lisäsi tapauksen vakavuutta.

Anonyymi vihje käynnisti kuukausia kestäneen tutkinnan

Tapaus tuli ilmi syyskuussa 2025, kun Malmön opetustoimen johdolle toimitettiin nimettömästi videoita, joissa opettaja esiintyi kaupungin virkamerkki rinnassaan. Materiaali todettiin aidoksi kaupungin omien tutkijoiden toimesta, ja sen perusteella käynnistettiin salainen sisäinen selvitys ilman, että koulun rehtoria aluksi informoitiin.

Videoilla oppilaita kutsuttiin demonien riivaamiksi

Sydsvenskanin siteeraaman tutkimuksen mukaan opettaja väitti toistuvasti, että oppilaat olivat ”paholaisen tai demonien vallassa”. Hän pyrki ”hoitamaan” lapsia lukemalla koraanin jakeita heidän ylleen. Yhdellä videolla opettaja toteaa lapsen olevan ”paholaisen riivaama” ja selittää, että koraanin lukeminen auttaisi häntä paranemaan.

Uhkaavaa kieltä ja pelottelua ”kurinpitokeinona”

Useilla tallenteilla opettaja käyttää uhkaavaa kieltä ja kertoo avoimesti pelottelun olevan hyväksyttävä tapa pitää oppilaat kurissa. Yhdessä videossa hän kuvailee sanoneensa oppilaalle: ”Jos teet tuon uudestaan, murran pääsi. Nyt hän pelkää minua, ja se on hyvä.”

Kaupungin tutkijoiden mukaan tällainen toiminta rikkoi räikeästi sekä lakia että opettajan ammatillisia velvollisuuksia, erityisesti kun kyseessä olivat erityistä tukea tarvitsevat lapset.

Opettaja kiisti – ja väitti videoita lavastetuiksi

Kun opettajaa kuulusteltiin 8. lokakuuta 2025, hän aluksi kielsi kaiken ja väitti, ettei ymmärtänyt syytöksiä. Myöhemmin hän myönsi osan käytöksestään, mutta väitti, että koraanin lukeminen rauhoitti oppilaita eikä fyysistä väkivaltaa ollut koskaan tapahtunut. Hän myös väitti, että joku yritti lavastaa hänet – ja lopulta että videot voisivat olla tekoälyn tuottamia. Kaupungin IT-asiantuntija kuitenkin vahvisti materiaalin aitouden.

Opettaja puolusteli uhkaavaa kielenkäyttöään toteamalla sen olevan ”arkista arabialaista puhekieltä”, jossa esimerkiksi lause ”tapan sinut” ei hänen mukaansa tarkoita todellista uhkaa.

Malmö: ”Tällaista ei hyväksytä kouluissamme”

Tutkinnan lopputulos oli yksiselitteinen: opettaja oli rikkonut lakia, kaupungin arvoja ja ennen kaikkea lasten turvallisuutta ja ihmisarvoa. Hänet irtisanottiin virallisesti joulukuussa 2025, ja vanhemmille toimitettiin kaupungin selvitys tapahtuneesta.

Malmön perusopetuksen johtaja Peter Lindberg totesi, että tapaus on täysin vastoin kaupungin linjaa ja arvoja, eikä vastaavaa saa tapahtua missään koulussa.

Poliisi aloitti oman tutkintansa

Tapaus ei jäänyt pelkästään kaupungin sisäiseksi asiaksi. Poliisi on aloittanut oman tutkintansa ja pyytää mahdollisia lisätietoja kaikilta, joilla on materiaalia tai havaintoja tapahtuneesta. Poliisin mukaan vihjeitä voidaan toimittaa monin eri tavoin, myös median kautta.

