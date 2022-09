Opetussuunnitelma vaatii lapsia ottamaan kantaa ”sukupuoleen ja suuntautumiseen”

Teen Talk -opetussuunnitelma edellyttää, että alaikäiset syventyvät kuvitteellisten sukupuolten ja seksuaalisten suuntautumisvaihtoehtojen tutkimiseen ja luovat sen jälkeen omat profiilinsa, jotka sisältävät sukupuoli-identiteetin ja seksuaalisen suuntautumisen.

Nordfront on useiden vuosien ajan raportoinut siitä, miten ”poikkeava seksuaalisuus” on löytänyt tiensä kouluopetukseen ja alaikäisten opetussuunnitelmiin sekä Ruotsissa että muissa länsimaissa. Tässä Yhdysvaltain Kaliforniasta peräisin olevassa esimerkissä on erikoista se, että lasten odotetaan uppoutuvan tietyn määrän kuvitteellisten ”sukupuolten ja seksuaalisten suuntautumisten” tutkimiseen – ja sen jälkeen heidän odotetaan asiantuntijoiden opastuksella soveltavan saamaansa ”tietoa” itseensä.

Fox News julkaisi keskiviikkona jutun Etelä-Kalifornian koulupiirin opetussuunnitelmasta, jonka mukaan lapsille on kerrottava ”yhdeksästä sukupuolesta ja yli kymmenestä seksuaalisesta suuntautumisesta”.

Monet huolestuneet vanhemmat protestoivat nyt ja puhuvat vääristyneistä opetussuunnitelmista, jotka seksualisoivat lapsia ja normalisoivat epänormaalin seksuaalisen käyttäytymisen niille, jotka eivät ole vielä seksuaalisesti kypsiä.

Newport-Mesan koulupiiri Orangen piirikunnassa on ottanut käyttöön uuden Comprehensive Health Skills for High School -oppikirjan, jossa mainitaan yhdeksän erilaista sukupuoli-identiteettiä: agender, androgyyni, bigender, cis-sukupuolinen, sukupuoleen sopeutumaton, gender fluid, sukupuolta kyseenalaistava, ei-binäärinen ja transseksuaali.

Lisäksi tunnistetaan 11 erilaista seksuaalista tai ”romanttista” suuntautumista: androseksuaali, skolioseksuaali, demiseksuaali, gyneseksuaali, polyseksuaali, aseksuaali, heteroromanttinen, gyneromanttinen, homoromanttinen, androromanttinen ja skolioromanttinen.

Vääristynyt kuva, jota markkinoidaan ”helppotajuisena”

Koulupiirin on kerrottu palkanneen niin sanotun sukupuolenkorjaajan opettamaan yläasteen ja lukion oppilaita vastaaville oppilaille aiheesta ”sukupuoli”. Tämä ”henkilö” kuvailee itseään ”infograafiksi, joka jakaa sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun, biologisen sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen helposti ymmärrettävään kuvaan”. Kyseinen grafiikka on osa Newport-Mesa Unified School Districtin hyväksymää Teen Talk -opetussuunnitelmaa, jota tuhannet kalifornialaiset oppilaat käyttävät luokkahuoneessa.

Tämän seurauksena opetussuunnitelmaan sisältyy sukupuoli- ja seksuaali-identiteetteihin liittyviä teemoja. Nämä teemat ilmenevät esimerkiksi opetusvideoissa, jotka käsittelevät ”millaista on olla transsukupuolinen koulussa” ja joissa kaksi teini-ikäistä kertoo sukupuolenvaihdoksestaan.

Opetussuunnitelmaan liittyvissä oppikirjoissa on useita esimerkkejä oppilaiden luoduista profiileista, joissa mainitaan nimi, seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti – ja lapsia rohkaistaan luomaan omat profiilit.

Alicia Beget, eräs piirikunnan äideistä kertoo Fox Newsille, että monet vanhemmat ovat ilmaisseet suuttumuksensa uudesta pedagogiikasta ja katsovat, että koulut ”seksualisoivat lapset ja normalisoivat alaikäisten seksuaalisen käyttäytymisen”.

”Tämä on osa laajempaa ohjelmaa, joka osoittaa, että huipulla olevat ovat hyvin tietoisia siitä, mitä he tekevät,” hän jatkaa.

Koulupiiri vastaa Fox Newsissa esitettyyn Teen Talk -opetussuunnitelmaa koskevaan kritiikkiin kommentoimalla, että opetussuunnitelma perustuu ”osavaltion hyväksymiin terveyskasvatuksen standardeihin, joihin kuuluu myös seksuaaliterveys”.

He korostavat, että kyseessä on itse asiassa ”osavaltion hyväksymä terveysalan opetussuunnitelma”. Se korostaa myös omaa suvaitsevaisuuttaan toisinajattelua kohtaan: ”Ymmärrämme, että mielipiteitä ja uskomuksia on erilaisia, mutta noudatamme hyväksyttyä opetussuunnitelmaa ja tuemme samalla vanhempien valintoja.”

Lähde: Nordfront