Opiskelijabileiden kuokkavieras käyttäytyi uhkaavasti veitsen kanssa Vihdissä

Perjantain ja lauantain välisenä yönä 28.2. noin 0.30 poliisi sai hätäkeskukselta tehtävän Vihtiin. Ilmoituksen mukaan joku oli käyttäytynyt illanvietossa uhkaavasti ja liikkunut veitsen kanssa. Siirrettäessä poliisivankilaan epäilty alkoi sylkemään.

Useita partioita lähti tapahtumapaikalle. Heti paikalle päästyään poliisit havaitsivat henkilön, josta ilmoitus oli tehty. Poliisi otti kyseisen päihtyneen 17-vuotiaan kiinni.

Tämän hetken tietojen mukaan mies oli tuttavineen tullut paikalle, jossa oli käynnissä opiskelijoiden illanvietto, ja käyttäytynyt uhkaavasti ihmisiä kohtaan. Poliisin tietojen mukaan hän ei selkeästi uhannut ketään yksittäistä henkilöä, mutta kulki tapahtumapaikalla veitsi esillä ja aiheutti toiminnallaan pelkoa sivullisissa.

Kun poliisi oli kuljettanut epäillyn Lohjan poliisivankilalle ja siirsi tätä poliisiautosta, alkoi epäilty sylkemään ja pyrki estämään siirtämistään.

Poliisi selvittää tapahtumien kulkua. Tässä vaiheessa tutkintanimikkeinä ovat virkamiehen vastustaminen ja toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito.