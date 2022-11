Opiskelun perusteella haettujen oleskelulupien määrä on kasvanut

Suomeen on tullut tänä vuonna selvästi enemmän opiskelijoita ulkomailta kuin aikaisempina vuosina. Maahanmuuttovirasto kertoi ulkomailta tulleiden opiskelijoiden määrän kasvusta viime perjantaina.

Opiskeluun perustuvia oleskelulupia on myönnetty tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä 54 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Ulkomailta tulleiden opiskelijoiden määrä on kasvanut selvästi myös koronaa edeltävää aikaan verrattuna. Aiempana ennätysvuotena 2016 myönnettiin 6348 ensimmäistä opiskeluun perustuvaa oleskelulupaa. Tänä vuonna opiskeluun perustuvia oleskelulupia on myönnetty jo ainakin 7060. Tänä vuonna myös kokonaiset perheet ovat hakeneet useammin Suomeen opiskelijan mukana.

Suomeen saapuu eniten opiskelijoita Kiinasta, Venäjältä, Bangladeshista, Intiasta ja Vietnamista. Opiskelijoiden muutto Suomeen helpottui uuden lainsäädännön myötä viime huhtikuussa. Nykyisin opiskelijat pystyvät saamaan oleskeluluvan koko opintojensa ajaksi. Aikaisemmin oleskelulupa haettiin opintoja varten kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Oleskelulupaa ei edellytetä EU-maiden, Liechtensteinin, Sveitsin, Islannin tai Norjan kansalaisilta, joten kyseisistä maista tulevan ulkomaalaiset opiskelijat eivät näy oleskelulupatilastoissa.

Suurin osa oleskelulupaa opiskelun perusteella hakevista on tulossa opiskelemaan korkeakouluihin. Opiskelun perusteella hakevista noin 95 prosenttia saa oleskeluluvan. Opiskelijan oleskelulupaan vaaditaan myönnetyn opiskelupaikan lisäksi riittävä rahoitus Suomessa elämiseen ja vakuutus, joka korvaa mahdolliset sairauden hoidosta johtuvat kulut.

On kuitenkin syytä huomioida että, Suomen korkeakouluilla on apurahajärjestelmät, jotka mahdollistavat rahoitusta Suomessa elämiseen opiskelijan oleskelulupaa hakeville. Joskus apurahat saattavat jopa kattaa ulkomaalaisten opiskelijoiden lukukausimaksut tai osan niistä.

Lähde: Keskisuomalainen-sanomalehti numero 14.11.2022 sivu 16, Maahanmuuttovirasto