Oppilas lähetettiin kotiin ”homoseksuaalisuus on syntiä” -paidan takia – saa nyt sovittelumaksun koulupiiriltä

Katusaarnaajan tytär lähetettiin koulusta kotiin, koska hänellä oli yllään t-paita, jossa luki ”homoseksuaalisuus on syntiä”. Vasta yli kolme vuotta sen jälkeen perheen oikeudenkäynti koulupiiriä vastaan on päättynyt. Nyt jo täysi-ikäinen entinen oppilas on saanut käteismaksun osana sovintoratkaisua.

Viime marraskuussa tehdyssä ja The Christian Postin kanssa jaetussa sovintosopimuksessa Tennesseessä sijaitseva Overtonin piirikunnan koululautakunta suostui maksamaan 101 dollaria Brielle Penkoskille kolme vuotta sen jälkeen, kun hänet lähetettiin kotiin Livingston Academyn julkisesta lukiosta paidan käyttämisen vuoksi.

Koululautakunta maksaa myös kantajan asianajajan palkkiot ja kulut. Penkoski oli alaikäinen, kun kanne nostettiin vuonna 2020. Hän on Warriors for Christ -nettipalvelua johtavan katusaarnaaja Rich Penkoskin tytär.

Vaikka Rich Penkoski oli alun perin kantajana jutussa, joka jätettiin Yhdysvaltain Tennesseen keskisen piirikunnan piirituomioistuimeen, hänet jätettiin pois jutusta sen jälkeen, kun hänen tyttärensä täytti 18 vuotta. Vaikka Brielle Penkoski sai maksun osana sovintoa, kehitys tapahtuu ”tunnustamatta minkään osapuolen tai sen edustajien tai työntekijöiden tekemiä vääryyksiä, jotka nimenomaisesti kiistetään”.

The Christian Post -lehdelle antamassaan lausunnossa Rich Penkoski sanoi tuntevansa itsensä oikeutetuksi ja sanoi, että on tavallista, että sovintoratkaisun valinnut osapuoli ei myönnä vääryyttä paperilla.

”Monet ihmiset eivät ymmärrä tätä, mutta kun on kyse siviilioikeuskanteista vallitsee käsitys, että jotenkin meille maksetaan paljon rahaa näistä asioista. No, se ei ole totta. Useimmiten kyse on dollarista”, hän sanoi.

”Mutta Brielle sai 100 dollaria, mikä on paljon, paljon enemmän kuin luulimme hänen saavan tästä”, hän lisäsi. ”Toinen osa tätä on se, että kaikkia opettajia, ainakin vuodesta 2020 alkaen, kehotettiin aloittamaan ensimmäisen perustuslain muuttamista koskevat kurssit. Se oli yksi niistä asioista, joita vaadin, että halusin heidän käyvän ensimmäisen perustuslain muuttamista koskevat koulutuskurssit.”

The Christian Postin haastattelussa vuonna 2020 Rich Penkoski syytti Overtonin piirikunnan opetuslautakuntaa tyttärensä ensimmäisen perustuslain lisäyksen oikeuksien loukkaamisesta, kun se pyysi häntä vaihtamaan 25. elokuuta 2020 pois mustan paidan, jossa oli viittaus 1. Korinttilaiskirjeen 6:9-10 kohtaan.

Penkoski kertoi CP:lle, että kun hänen tyttärensä kieltäytyi vaihtamasta paitaa pois, hänet lähetettiin koulusta kotiin. Hänen mukaansa silloinen rehtori perusteli tyttären paidan riisumista koskevaa vaatimusta sillä, että vaatteeseen sisältyi ”seksuaalinen mielleyhtymä”.

Koulupiirin opettajat LGBT-ideologian lobbaajina

Penkoski uskoi, että koulupiirillä oli kaksinaismoralismia sen suhteen, mikä on ”seksuaalinen mielleyhtymä”. Sillä eräällä Briellen opettajista oli luokkahuoneessaan esillä LGBT-pride -tarra, jossa oli sateenkaaren värit, jotka ovat tulleet LGBT-aktivismin symboliksi.

Tarran mukaan luokkahuone oli ”monimuotoinen, osallistava, hyväksyvä ja tervetulleeksi toivottava turvallinen tila kaikille”. Penkoski kertoi, että rehtorilla ei näyttänyt olevan huomautettavaa asiasta. Overton County Schools ei vastannut The Christian Postin kommenttipyyntöön tuolloin.

LGBT-ideologian avoimena kriitikkona Penkoski esitti, että hänen tyttärensä ”käskettiin lähteä”, koska hän ilmaisi asiasta eriävän mielipiteen. ”Hän halusi tehdä tämän itse. Hän halusi mennä sinne ilmaisemaan arvojaan kuten kaikki muutkin lapset”, hän sanoi. ”Heillä on lapsia, jotka kävelevät ympäriinsä pride-symboli lenkkareissaan ja pride-vaatteissaan, eikä kukaan pyörittele silmiään.”

”Häntä käytännössä sensuroitiin”, hän lisäsi. ”Ei ole reilua, että hänelle sanotaan, ettei hän voi pitää tuota paitaa, ja muut ihmiset voivat pitää yllään mitä haluavat.”

Penkoski väitti, että koulun opettajat ”tyrkyttivät Joe Bideniä ja sateenkaarijuttuja”, ja valitteli, että ”jos kristitty tulee sinne ja toistaa, mitä Raamattu sanoo, häntä pidetään suvaitsemattomana ja vihamielisenä”. Penkoski torjui tämän ajattelutavan.

”Pelkkä sanonta ’homoseksuaalisuus on syntiä’ ei ole vihapuhetta. Niin Raamattu sanoo. Ja meidän on alettava saarnaamaan totuudenmukaisesti”, hän totesi lopuksi.

Penkoski sanoi, että opettaja, jonka luokassa oli LGBT-näyttely, on sittemmin lähtenyt koulusta. Hänen tyttärensä kohtelu johti siihen, että oppilaskunta vastusti kouluun suunniteltua Gay-Straight Alliance -ryhmää, minkä seurauksena kerhoa ei perustettu suunnitelmien mukaisesti. Penkoskit ovat sittemmin muuttaneet pois Tennesseestä.

Penkoski on aiemmin kutsunut koulun vastustusta tyttärensä paitaa kohtaan esimerkkinä ”liikkeestä”, joka yrittää ”värvätä lapsia” ja ”indoktrinoida lapsia liberaalilla ideologialla, edistää seksiä ja seksuaalisuutta lapsille”.

Penkoski jakoi uskomuksensa, jonka mukaan ”koulujen on tarkoitus opettaa lukemista, kirjoittamista ja laskemista”. Hän totesi, että ”koulujen ei pitäisi tyrkyttää uskonkysymyksiä eikä niiden pitäisi tyrkyttää poliittista ideologiaa”.

Viime vuoden maaliskuussa Massachusettsissa sijaitsevassa julkisessa koulussa opiskeleva 12-vuotias oppilas lähetettiin kotiin, koska hänellä oli paita, jossa luki: ”Sukupuolia on vain kaksi”. Liam Morrisonin perhe luonnehti Penkosken tavoin koulupiirin toimia poikansa ensimmäisen perustuslain lisäyksen oikeuksien loukkaukseksi.

Lähde: The Christian Post