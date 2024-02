Orbán tapasi maanviljelijöitä Brysselissä – kun muut poliitikot piileskelivät

Orbán saapui Brysseliin osallistuakseen torstain EU-huippukokoukseen ja tapasi kaupungin keskustassa mielenosoittavia maanviljelijöitä.

Orbán keskusteli maanviljelijöiden kanssa siitä, että Euroopan johtajien on kiinnitettävä paljon enemmän huomiota kansan edustamiseen, pääministerin lehdistöpäällikkö Bertalan Havasi kertoi MTI-uutistoimistolle.

Back in #Brussels. We will stand up for the voice of the people! Even if the bureaucrats in Brussels blackmail us. #FarmerProtests pic.twitter.com/9Zws6ek9Hc

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 31, 2024