Örebrossa varastetaan vaatteetkin – poliisi pyytää merkitsemään omistajan omaisuuden takaisin saamiseksi

– Merkitkää vaatteenne ja muu omaisuutenne jotta voitte osoittaa olevanne omistaja, sanoo Örebron poliisi kaupunkilaisille.

Örebrossa ryöstöt ovat lisääntyneet jyrkästi.

– Yleisesti ottaen kyse on siitä, että rikollisilla on rahapula ja he tarvitsevat rahaa huumeiden ostamiseen, Nyheter Idag kertoo poliisin tiedottajan lausuneen.

Kesäkuun alusta saakka Örebron läänissä sijaitsevassa Kumlassa on ryöstetty vanhuksia. Hyökkääjä on repinyt vanhuksilta kaulakoruja keskellä kirkasta päivää Kumlan keskustassa.

– Kehotamme vanhuksia olemaan hieman varuillaan lähikulmilla ja hyvä olisi liikkua jonkun seurassa, poliisista kerrotaan.

Keskiviikkona lähes 100-vuotias vanhus ryöstettiin Skebäckissä Örebrossa. Vanhainkodissa asuvalla naisella oli kaulassaan kultaketju, jonka varasti ikkunasta sisälle kivunnut mies.

Poliisin mukaan Örebrossa ryöstöt ovat lisääntyneet merkittävästi viime aikoina. Tyypillisesti 18-25 -vuotiaat hyökkääjät ovat yleensä liikkeellä ilta-aikaan ja he pyrkivät varastamaan matkapuhelimia, kelloja, koruja ja kalliita vaatteita.

Poliisin tiedottaja Kenneth Johanesson sanoo, että yleensä kyse on rikollisten rahapulasta, ja he tarvitsevat rahaa huumeiden ostamista varten.