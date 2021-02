Oregonin opetusministeriö: Matematiikka tukee valkoista ylivaltaa, koska siinä keskitytään oikean vastauksen löytämiseen

Nykyään kuulee väitettävän, että jopa tieteet ja erityisesti matematiikka ovat rasistisia. Viimeisin väite tulee Oregonista.

Oregonin opetusministeriö (ODE) kannusti äskettäin opettajia rekisteröitymään koulutukseen, joka edistää ”etnomatematiikkaa” ja väittää muun muassa, että valkoinen ylivalta ilmenee keskittymisessä oikean vastauksen löytämiseen.

Viime viikolla lähetetyssä ODE:n uutiskirjeessä mainostettiin 21. helmikuuta järjestettävää ”Pathway to Math Equity Micro-Course” -kurssia, joka on suunnattu yläasteen opettajille ja jonka tarkoituksena on antaa opetushenkilöstölle työkalut ”matematiikan rasismin purkamiseksi”.

Osa työkalupakista sisältää luettelon tavoista, joilla ”valkoisen ylivalta-kulttuurin” väitetään ”tunkeutuvan matematiikan luokkahuoneisiin”. Tämä ilmenee muun muassa siten, että matematiikan opetuksessa keskitytään oikean vastauksen löytämiseen ja opiskelijoita vaaditaan näyttämään työnsä tulokset.

Työkalupaketin mukaan matematiikka ei suinkaan ole aina objektiivista eli henkilökohtaisesta näkemyksestä tai asenteesta riippumatonta. Objektiivisuus on tosin eräs tieteen tunnusmerkki.

– Ajatus siitä, että matematiikka olisi puhtaasti objektiivista, on väärä, ja siten opettaminen vielä vähemmän, ”Equitable Math” -työkalupaketissa lukee.

– Ajatus siitä, että on vain oikea ja väärä vastaus, ylläpitää objektiivisuutta ja pelkoa avoimesta konfliktista, paketissa kerrotaan.

Aiheeseen liittyvä ”Dismantling Racism” -työkirja liittää samalla tavoin ”objektiivisuuden” valkoisen ylivaltaan.

Yhden oikean vastauksen sijaan työkalupakki kannustaa matematiikan opettajia ”keksimään ainakin kaksi vastausta”.

Se rohkaisee myös opettajia ”keskittymään etnomatematiikkaan”, joka sisältää erilaisia ohjeita. Yksi niistä kehottaa opettajia ”tunnistamaan ja haastamaan tapoja, joilla matematiikkaa käytetään kapitalististen, imperialististen ja rasististen näkemysten ylläpitämiseen”.



