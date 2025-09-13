Orjuuden lasku erääntyy – Afrikka ja Karibia vaativat 100 biljoonan dollarin hyvityslaskua länsimaista

Orjuuden ja kolonialismin avoimet haavat vuotavat vieläkin, ja niihin etsitään enemmän hyvitystä. Afrikan ja Karibian maat yhdistävät voimansa ja vaativat korvauksia – ei vain rahallisia, vaan myös tunnustusta siitä, mitä todella tapahtui.

Afrikan unioni (AU) on liittynyt kampanjaan, jossa vaaditaan entisiltä siirtomaavalloilta korvauksia historiallisista rikoksista, kuten orjuudesta ja maanosan resurssien hyväksikäytöstä.

Etiopiassa järjestetyssä huippukokouksessa AU ja Karibian yhteisö CARICOM yhdistivät voimansa ja vaativat korvauksia länsimaista. AU:n julkilausumassa todettiin:

”Afrikka ja Karibia muodostavat viidenneksen ihmiskunnasta ja niiden tulee puhua yhdellä äänellä kansainvälisillä foorumeilla vaatiakseen tunnustusta historiallisista rikoksista, merkityksellisiä hyvityksiä ja järjestelmällisen epäoikeudenmukaisuuden purkamista.”

YK:n pääsihteerin erityisedustaja AU:ssa, Parfait Onanga-Anyanga, painotti, että Afrikka ja Karibia ovat kärsineet kahdesta päällekkäisestä vääryydestä: siirtomaavallan ja transatlanttisen orjakaupan vaikutuksista sekä siitä, että ne olivat kolonisoituja, kun nykyinen kansainvälinen järjestelmä luotiin.

”Pelkkä dekolonisaatio ei riittänyt, sillä poliittinen itsenäisyys ei vapauttanut maita hyväksikäytön rakenteista ja vuosikymmenten alirahoituksesta. Tämä korostaa hyvitysoikeuden tarvetta.”

Vaikka AU ei nimennyt tarkasti, miltä mailta korvauksia vaaditaan, entisiin siirtomaavaltoihin Afrikassa kuuluvat mm. Belgia, Britannia, Ranska, Saksa, Portugali ja Espanja.

CARICOM on aiemmin arvioinut, että se on oikeutettu yli 100 biljoonan dollarin korvauksiin, mukaan lukien 24 biljoonaa Yhdistyneeltä kuningaskunnalta ja 26,8 biljoonaa Yhdysvalloilta.

Lähde: Breitbart

