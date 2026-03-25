Orpo: Suomi hakee ydinpelotteesta täyden suojan – uudistus jakaa edelleen eduskuntapuolueita

Pääministeri Petteri Orpo kertoi suorassa lähetyksessä tänään klo 16 alkaen parlamentaarisen ydinasekeskustelun tuloksista.

Orpo kutsui eduskuntapuolueiden puheenjohtajat parlamentaariseen keskusteluun keskiviikoksi. Keskustelun aiheena oli hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain 4 §:n ja 69 §:n sekä rikoslain 34 luvun 6 §:n muuttamisesta sekä siihen liittyvät kirjaukset valtioneuvoston ajankohtaisselontekoon ulko- ja turvallisuuspoliittisen toiminta­ympäristön muutoksesta.

Oppositio on kritisoinut Orpon hallitusta siitä, että asiaa on edistetty ilman parlamentaarista keskustelua.

Lakimuutos tarkoittaisi, että ydinaseiden kauttakulku ja tuominen Suomeen mahdollistuisivat.

Sdp on vaatinut lakihankkeen jäädyttämistä ja parlamentaarista valmistelua. Vasemmistoliitto on toivonut, että ydinaserajoitukset olisivat edelleen laissa.

Hallitus ei ole suostunut lakihankkeen jäädyttämiseen. Sen sijaan se on luvannut, että ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon päivitykseen voidaan kirjata poliittinen linjaus siitä, ettei ydinaseita haluta rauhan aikana Suomeen.

Keskiviikon keskustelussa käsiteltiin sitä, mitä selontekoon kirjataan.

Orpon mukaan kolmen vuoden aikana muuttui se, että Suomesta tuli Naton täysimääräinen jäsen. Sotilaat ovat kaiken tiedon äärellä ja ydinpelotteen rakentamiseen on nähty ensimmäisen kerran sisälle. Siitä on tullut ymmärrys siihen, että lainsäädännössä ei voi olla rajoitteita, jos kriisi tulisi.

Orpo painotti, että Suomesta ei tule ydinasevaltaa. Suomi hakee ydinpelotteesta täyden suojan ja periaatteet Suomen osallistumisesta ydinaseriisuntaan ja noudattaa kansainvälisiä sopimuksia. Toimitaan samassa linjassa ja yhteistyössä liittolaisten kanssa.

Uudistuksen toteutustapa jakaa edelleen eduskuntapuolueita.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman arvosteli hallituksen tapaa edetä. Juuri päättynyt parlamentaarinen keskustelu vei hänen mukaansa asiaa taaksepäin ja kävi selväksi, että hallitus pitää kiinni esityksestään tiukasti.