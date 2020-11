Ortodoksipappia ammuttiin Lyonissa

Katkaistulla haulikolla aseistautunut mies ampui ortodoksipappia lauantaina Lyonissa. Teon motiivista ei ole julkisuudessa tietoa. Kysymyksiä herättää, oliko teolla samankaltainen motiivi kuin Nizzassa ja aiemmin Pariisissa.

Kreikkalaiskatolisen kirkon pappi oli sulkemassa kirkkoa iltapäivällä, kun häntä ammuttiin. Hän on vakavasti haavoittunut ja on parhaillaan sairaalahoidossa. Ampuja pakeni paikalta, mutta hänet tavoitettiin myöhemmin. Tuolloin hän ei ollut aseistautunut.

Pappia oli ammuttu lähietäisyydeltä kahdesti rintaan, on medialle kerrottu tutkintapiireistä. Silminnäkijät kuulivat laukaukset, näkivät pakenevan henkilön ja sen jälkeen haavoittuneen miehen kirkon takaovella, kertoo Lyonin syyttäjäviraston virkailija.

Lauantain iskun johdosta sanoi Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli, että Eurooppa ei ikinä antaudu väkivallan ja terrorismin edessä. Ranskan ortodoksisten hiippakuntien liitto tuomitsi väkivaltaisen teon, joka aiheutetun hengenvaaran lisäksi levittää yhteiskunnallista turvattomuutta.

Sisäministeri Gerald Darmanin, jolla oli jo valmiiksi kiirettä Nizzan Notre Damen tapauksen johdosta, perusti Lyonin tapauksen johdosta kriisiryhmän. Pääministeri Jean Castex korosti hallituksen päättäväisyyttä turvata jokaiselle kansalaiselle oikeuden harjoittaa uskontoaan turvallisesti ja täysin vapaasti.

Ulkoministeri Jean-Yves Le Drian on varoittanut, että Ranskan kansalaiset ovat uhanalaisia ”missä he ovatkaan”. Tämä varoitus on toimitettu kaikkien ulkomailla oleskelevien Ranskan kansalaisten tietoon.

Pilalehti Charlie Hebdon tammikuussa 2015 julkaisemien Mohammed -pilakuvien jälkeen ovat islamistit aiheuttaneet Ranskassa enemmän kuin 250 ihmisen kuoleman. Pahin isku tapahtui heinäkuussa 2016, kun tunisialainen terroristi ohjasi Nizzan rantakadulla rekka-auton ihmisjoukkoon. Kuolonuhreja oli 86 ja loukkaantuneita 458.

Lähteet AP, FAZ.