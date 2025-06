Orwellin teokseen ”1984” lisätään varoitusteksti

George Orwellin klassinen romaani ”1984” varustetaan varoitustekstillä herkille lukijoille. Teksti ottaa muun muassa etäisyyttä Orwellin kriittiseen kuvaukseen totalitaarisista naispuolisista vallanpitäjistä.

Kirjan uudessa 75-vuotisjuhlaversioissa, jonka on julkaissut Berkley Books (osa Penguin Random Housea), afroamerikkalainen feministi Dolen Perkins-Valdez on kirjoittanut uuden esipuheen, jossa päähenkilö Winston Smith kuvataan ”ongelmalliseksi”.

Hän kirjoittaa muun muassa, että Smithin näkemykset naisista voidaan pitää ”kauhistuttavina”, ilman että hän tarkentaa, mitä tarkoittaa.

Kirja ei käsittele naisia, ja vain harvat lauseet voidaan tulkita naisia kritisoiviksi. Lyhyessä kohdassa, joka on ehkä herättänyt feministin suuttumuksen, naiset kuvataan kuitenkin kirjan aiheena olevan totalitaarisen yksipuoluevaltion kiihkeimpinä puolustajina.

”Ne olivat aina naiset, ja ennen kaikkea nuoret naiset, jotka olivat puolueen fanaattisimpia kannattajia – he nielivät iskulauseet silmää räpäyttämättä, toimivat amatöörivakoojina ja nuuskivat esiin jokaisen poikkeaman.”

Kriitikot ovat erityisesti korostaneet riskiä, että lukija vetää rinnastuksia naisten lojaalisuuteen nykypäivän poliittiseen korrektiuteen, ja ovat halunneet poistaa kyseisen kappaleen kirjasta.

Kustantamo on nyt ”ratkaissut” ongelman lisäämällä varoittavan tekstin kirjan alkuun, mutta se on saanut muut kriitikot huomauttamaan, että feministinen teksti heikentää koko romaanin viestiä – joka on varoitus juuri valtion kontrollista ja mielipiteiden tukahduttamisesta.

”Tämä on kuin George Orwell itse tuomittaisiin mielipiderikoksesta”, sanoi amerikkalainen kirjailija Walter Kirn America This Week -podcastissa.

”Emme ole vielä maailmassa, jossa klassikkokirjoja poistetaan tai kielletään, mutta tämä tuntuu kuin 1984-teoksen painokselta, joka pyytää anteeksi itseään”, hän jatkoi.

Kirn kyseenalaisti myös, miksi feministinen esipuhe oli ylipäätään tarpeen, kun kirjalla on jo Thomas Pynchonin esipuhe.

”Nämä ihmiset eivät ilmeisesti pitäneet tarpeellisena vanhan valkoisen miehen kirjoittamaa johdantoa. Joten nyt meillä on versio 1984:stä, jossa on ”trigger warning” -varoitus – kaikkein 1984-henkisin asia, jonka olen koskaan lukenut.”

Esipuheessaan Perkins-Valdez kirjoittaa, että hän nautti aluksi lukemisesta, mutta pettyi, kun Winston osoittautui ”ongelmalliseksi” mieheksi, joka ”inhoaa lähes kaikkia naisia, etenkin nuoria ja kauniita”.

Hän mainitsee myös, että kirja ei ”käsittele rotukysymyksiä” ja että ”mustana naisena hänen oli vaikea samaistua hahmoihin”.

Orwellin ”1984” on yksi 1900-luvun vaikutusvaltaisimmista romaaneista. Se kuvaa tulevaisuuden totalitaarista yhteiskuntaa, jossa kansalaisia valvotaan tulevaisuuden elektronisella tekniikalla (”televisiomonitoreilla”) ja pienimmätkin poikkeavat ajatukset havaitaan ja voidaan rangaista mielipiderikoksina.

Kirja kirjoitettiin vuonna 1949, kauan ennen kuin matkapuhelin oli edes keksitty, mutta se onnistui kuitenkin kuvaamaan valtion harjoittamaa massavalvontaa, joka lähestyi periaatteessa nykypäivän tilannetta, vaikka tekniset edellytykset puuttuivatkin kirjailijan elinaikana.

Lähde: Fria Tider

