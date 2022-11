Osa Ukrainaan lähetetyistä aseista päätyy suomalaisille rikollisille

Ukrainaan lähetetyt aseet löytävät tiensä eri puolille Eurooppaa.

Järjestäytynyt rikollisuus on Suomessa kasvussa, ja aseiden kysyntä on suurta. Rikollisverkostot ovat jo luoneet aseiden salakuljetusreittejä Suomen ja Puolan välille.

Eurooppalaisen poliisiyhteistyöjärjestön Europolin kerrotaan varoittaneen kesällä, että aseistetut rikollisryhmät voivat pian aloittaa aseiden salakuljetuksen Ukrainasta EU-maihin.

Keskusrikospoliisin rikosylikomisario Christer Ahlgrenin mukaan Europolin ennuste on jo toteutunut Suomessa:

”Näemme merkkejä siitä, että nämä aseet ovat jo Suomessa, ja olemme jo nähneet merkkejä siitä, että Ukrainaan toimitettuja aseita on löydetty Suomesta”, Ahlgren sanoo.

Suomen lainvalvontaviranomaisen mukaan kyse on lähinnä käsiaseista ja raskaammista armeijan käyttämistä aseista, kuten konekivääreistä. Ulkomaisilta kollegoilta on kuitenkin saatu tietoa, että myös räjähdekranaattien ja sotilaslennokkien kysyntä on suurta, ja ”muualta Euroopasta on löytynyt myös panssarintorjuntaohjuksia Ukrainasta”.

On pelättävissä, että Javelin-panssarintorjuntaohjus saattaa päätyä myös Euroopan rikollisten käsiin. Ohjus oli yksi avaimista ukrainalaisten menestyksekkääseen puolustukseen sodan alkuvaiheessa. Yhdysvallat ja Britannia ovat toimittaneet Ukrainalle lukemattomia määriä tätä helppokäyttöistä ja panssarivaunuja vastaan erittäin tehokasta asetta. Ohjuksen kerrottiin ilmestyneen pimeään verkkoon myytäväksi tänä kesänä, mutta ei ole dokumentoitua näyttöä siitä, että sitä olisi käytetty missään hyökkäyksessä Ukrainan ulkopuolella.

Kivääreitä, käsiaseita ja muita Ukrainasta peräisin olevia aseita on rantautunut Suomen lisäksi myös Ruotsiin, Tanskaan ja Alankomaihin.

Salakuljetusreitit on määritelty

”Reitit, prosessit ja yhteydet aseiden laittomaan salakuljetukseen Ukrainasta Suomeen ovat jo valmiina”. Aseet kuljetetaan useimmiten maan kansainvälisten satamien kautta, jotka ovat huomattavasti vähemmän suojattuja kuin lentokentät. Salakuljettajat ovat rikollisjengejä, kuten suuria kansainvälisiä moottoripyöräjengejä. Yhdellä niistä, myös Suomessa toimivalla Bandidos MC, on haarakonttoreita kaikissa Ukrainan suurimmissa kaupungeissa.

Yle kertoi sunnuntaina, että Europol odottaa jo nyt rikollisjengien perustavan asevarastoja Ukrainan rajojen läheisyyteen. Europol on tietoinen myös ukrainalaispakolaisista, jotka ovat maksaneet kuljetuksen rajalle rahan sijasta aseilla.

Ahlgrenin mukaan kyse on paljon suuremmasta aseiden määrästä kuin Jugoslavian sodan aikana, jolloin jengit varastoivat Ruotsissa aseita. Nyt laittoman maahanmuuton seurauksena ”meillä on verisiteisiin ja etnisyyteen perustuvia klaaneja, jotka harjoittavat rikollista toimintaa”.

Ahlgren sanoi uskovansa, että ”vaikka aseiden toimittaminen Ukrainaan on oikein, sillä on seurauksia”.

”Ukraina on saanut valtavan määrän aseita, ja se on hyvä asia. Mutta tulemme olemaan tekemisissä näiden aseiden kanssa vuosikymmeniä, ja me maksamme tästä sen hinnan”, hän sanoi. ”Päättäjät ovat unohtaneet, että Ukrainan sota on lisännyt myös poliisin työtaakkaa.”

Lähde: Remix