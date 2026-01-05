Osavaltion senaattori väittää somalipetoskohun keskellä: ”Minnesota ei selviytyisi ja menestyisi ilman somaleja!”

Somalien huijattua miljardeja yhdysvaltalaisilta veronmaksajilta, röyhkeä senaattori kehtaa väittää heimoveljiensä olevan välttämättömiä hyvinvoinnin turvaamisen kannalta.

Yhdysvaltojen Minnesotan osavaltion velloessa petoskohun keskellä somaliväestön huijattua miljardeja amerikkalaisilta veronmaksajilta, paikallinen somalitaustainen senaattori edelleen kehtaa röyhkeästi väittää somalien olevan välttämättömiä osavaltion talouden kannalta.

Somaliassa syntynyt osavaltion demokraattipuolueen senaattori, Zaynab Mohamed, oli sanonut hiljattain haastattelussa ”Me toimimme jokaisella teollisuudenalalla, ja Minnesota ei selviytyisi ja menestyisi ilman somaliyhteisöä.”

Vuonna 2023 Minnesotan lainsäädäntöelimeen valituksi tullut Mohamed myös sanoi somalien arvostelun olevan rasistista, ja että ”somalien tultua ajetuksi ulos osavaltiosta, rasistit vain tulevat siirtymään seuraavaan vähemmistöön.”

Muutkin somalihahmot ja vasemmistolaiset ovat rientäneet puolustamaan somaleja petoskohun keskellä, kuten huijausten tapahtumisen sallinut demokraattinen kuvernööri Tim Waltz, joka sanoi, että ”Minnesota on parempi paikka elää somalien ansiosta.”

Myös suomessa toimii vähintäänkin kymmeniä verorahoilla tuettuja somaliyhdistyksiä. Valtio ja kunnat eivät juurikaan kysele näiltä siitä mihin myönnetyt tuet käytetään, joten ainoastaan somalit itse tietävät mihin rahat menevät.

Lähde: Breitbart

