Oulun anarkistiliiton perustajajäsen: Poliittinen toiminta ja kirkko sopivat hyvin yhteen

Vasta perustettu Oulun anarkistiliitto ajaa ”matalan kynnyksen anarkistista toimintaa”. Perustajajäseniin kuuluva Oulun tuomioseurakunnan kansainvälisen työn pastori Árpád Kovács ei näe ristiriitaa äärivasemmistolaisen toiminnan ja kirkon välillä.

Oulun anarkistiliitto OAL perustettiin 12. maaliskuuta 2020. Liitto pyrkii järjestämään ”matalan kynnyksen anarkistista toimintaa” Oulun seudulla. OAL haluaa myös ”olla luomassa laajempaa pohjoista antiautoritääristä liikehdintää”.

Yksi OAL:n jäsenistä on Árpád Kovács, kansainvälisen työn pastori Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa. Hänen vastuualueenaan seurakunnassa ovat turvapaikanhakijat, paperittomat ja hätämajoitus.

Punkkariksi ja anarkistiksi aiemmin tunnustautunut Kovács sanoo olevansa mukana Oulun anarkistiliiton toiminnassa mukana. Kansalaiselle hän kertoo myös olevansa yksi liiton perustajajäsenistä.

– No voi niinkin sanoa.

Oulun anarkistiliiton tavoitteena on Kovácsin mukaan tiedon jakaminen.

– Tavoitteemme on tarjota oikeata tietoa anarkismista ja herättää ihmisiä epäkohtiin mitä anarkistit perinteisesti ovat katsoneet vääryydeksi, epätasa-arvo, riisto, rasismi ja niin edelleen.

Kovács korostaa, että liiton toimintaan ei kuulu sotilaallinen koulutus. Liiton Facebook-sivuilla olevassa kuvassa mieshenkilö kuitenkin seisoo ”rynnäkkökivääri” kädessä. Kovács ei myönnä olevansa kuvan henkilö. Ase on kuitenkin hänen, sen Kovács myöntää.

– Ei, en ole [kuvassa esiintyvä henkilö], mutta se ei myöskään ole rynnäkkökivääri, se on täysin laillinen metsästykseen hankittu kivääri joka sitten on käytössä myös ampumaradalla.

Militanttityyliseen asuun pukeutunut ja uhkaavan näköisesti aseen kanssa esiintyvä henkilö on Kovácsin mukaan ”yksi meidän jäsenistä”. Pastori kuitenkin kertoo käyttävänsä kotonaan vastaavaa asua.

– Kun olen kotona maaseudulla, olen aina vaikkapa metsästyshousut jalassa.

Kovács muistuttaa, että vastaavia asusteita kasvot peittävine päähuiveineen käytetään metsästyksessä, esimerkiksi sorsastuksen aloituksessa.

– Nimenomaan, kasvot mustaksi maalattuna sorsastuksen aloituksessa, aivan.

Kuvan tavoitteena on tukea Pohjois-Syyriassa sijaitsevaa Syyrian Kurdistania, Rojavaa.

– Jollain tavalla moraalitukea tulee antaa. Tämä oli yksi tapa ilmaista, että me tuemme ainakin ajatuksissa.

Liiton julkaisemassa toisessa kuvassa maalitauluna on Itsenäinen Suomi 100 -kolikko. Kuvateksti kuuluu ”Itsenäinen Suomi 100 -kolikko tähtäimessä”.

– Se oli joku feikkikolikko jostain kiinalaisesta kaupasta, se ei ole oikea Suomi 100 -kolikko. Kolikko on sellainen, mitä kautta aikojen muun muassa villissä lännessä on ammuttu.

Kovács kiistää, että aseiden tähtäimessä olisi millään muotoa itsenäinen Suomi.

– Ei ole tähtäimessä yhtään mitään.

Kovács ei usko, että militanttiasuisen henkilön uhkaavalta vaikuttava poseeraaminen hänen omistamansa aseen kanssa Oulun anarkistiliiton julkaisemassa kuvassa vaikuttaisi millään lailla hänen aseiden hallussapitolupiinsa.

– En usko, koska täällä ei ole tapahtunut yhtään mitään sellaista, mikä niinku pahimmassa sairaassa mielikuvituksessa voisi ajatella jollain tavalla hipovan laittomuutta.

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa toimiva Kovács ei näe ristiriitaa poliittisen toiminnan ja kirkon toiminnan välillä. Ne sopivat hyvin yhteen.

– Minun mielestäni kirkon pappeja ei ole kielletty olemasta kokoomuksen jäseniäkään. Miksi sitä nyt olisi pahempi tämmönen? Se anarkistitoiminta, miksi se ei sopisi? Sehän sopii aivan mainiosti.

Suojelupoliisi listasi vuonna 2016 äärivasemmistolaisen anarkismin yhdeksi Suomen turvallisuutta uhkaavaksi asiaksi.

– Väkivaltaista äärivasemmistolaista liikehdintää esiintyy Suomessa anarkismin ja antifasismin toimintaympäristöissä. Anarkistiliike ei ole kovinkaan järjestäytynyt vaan pääosin verkon välityksellä kommunikoiva ja ajoittain yhteen kokoontuva löyhä verkosto yksittäisiä henkilöitä ja pieniä ryhmiä.

Iltasanomien asiasta kertovan artikkelin mukaan Suojelupoliisi jakaa anarkistiliikkeen harjoittaman väkivallan kolmeen muotoon. Yleisintä on mielenosoitusten yhteydessä esiintyvä mellakointi, jossa väkivalta kohdistuu ensisijaisesti poliisiin. Väkivaltaisia mielenosoituksia on Suomessa vuosittain muutamia. Hieman harvinaisempi väkivallan muoto on anarkistien vastustamiin tahoihin kohdistuvat sabotaasiluonteiset tuhotyöt.