Oulun kaupunki taistelee seksuaaliväkivaltaa vastaan somevideolla

Oulun kaupunki aloitti vuonna 2019 ulkomaalaismiesten lapsiin kohdistuneiden raiskausten vuoksi taistelun alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia vastaan.

Kaupungin johto päätti viime vuonna perustaa kaksi vuotta kestävän Turvallinen Oulu -hankkeen, jonka tavoitteina on muun muassa vähentää seksuaalirikoksia ja niiden uhkaa, vahvistaa lasten, nuorten ja vanhempien media- ja turvataitoja ​sekä vahvistaa maahanmuuttajien integroitumista.

Hankkeessa työskentelevät henkilöt ovat julkaisseet sosiaalisessa mediassa TikTok-alustalla videon, jonka toivotaan estävän raiskaukset.

Videolla ryhmä aikuisia tanssii, ja taustalla kuuluvassa laulussa kuullaan muun muassa sanat ”Stop, don’t touch me here, this is my no-no square”.

Video on saanut maailmanlaajuista kuuluisuutta yhdysvaltalaisen näyttelijän James Woodsin kommentoitua sitä selvästi huvittuneena.

Watch each one individually. It’s screamingly funny. Now imagine Elizabeth Warren as the finger-wagging beaut in the front, Bernie as the guy in the back, etc. pic.twitter.com/xUUaiKOhE2

— James Woods (@RealJamesWoods) February 29, 2020