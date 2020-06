Oulun poliisi tutkii Kaukovainion henkirikosta tappona

Rikoksesta epäiltyä mieshenkilöä esitetään tänään vangittavaksi Oulun käräjäoikeudessa.

Poliisille ilmoitettiin 31.5 hieman ennen kello 20 väkivaltarikoksesta Kaukovainion kaupunginosassa. Paikalle mennyt poliisipartio löysi kevyen liikenteen väylältä kuolleen henkilön, jossa oli väkivallan merkkejä.

Poliisi suoritti tapahtumapaikan läheisyydessä etsintää ja otti kiinni yhden henkilön. Henkilö ei tehnyt kiinniotettaessa vastarintaa eikä tapahtumasta tiettävästi ole aiheutunut sivullisille vaaraa.

Esitutkinnassa ilmenneen perusteella osalliset ovat tunteneet toisensa entuudestaan. Rikoksesta epäilty sekä uhri ovat molemmat noin 30-vuotiaita miehiä. MTV3:n mukaan epäilty ja uhri ovat molemmat ulkomaalaistaustaisia.

Poliisi on alustavasti kuulustellut silminnäkijöitä ja rikoksesta epäiltyä, joka on tunnustanut henkirikoksen. Rikos on tehty teräaseella. Teon motiivia ja tarkempaa tapahtumien kulkua selvitetään edelleen.

Rikoksesta epäiltyä nimensä perusteella Lähi-idästä tai Etelä-Aasiasta lähtöisin olevaa henkilöä esitetään tänään vangittavaksi Oulun käräjäoikeudessa. Rikosnimike vangitsemisoikeudenkäynnissä on tappo.