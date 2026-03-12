Oulun yliopiston tutkimus: ympäristön kemikaalit voivat horjuttaa sukupuolihormoneja aiemmin tuntemattomalla tavalla

Oulun yliopiston tutkijat ovat löytäneet uuden mekanismin, joka selittää, miten lääkkeet ja ympäristön kemikaalit voivat horjuttaa sukupuolihormonien tasapainoa.

Oulun yliopiston tutkijat ovat löytäneet ihmisestä uuden biologisen mekanismin, joka voi selittää, miksi tietyt lääkkeet ja ympäristön kemikaalit vaikuttavat sukupuolihormonien tasapainoon. Löydös syventää ymmärrystä niin sanotuista hormonihäiriköistä – aineista, joiden tiedetään vaikuttavan kehon hormonitoimintaan.

PXR-reseptori yllättävässä roolissa

Tutkimuksen keskiössä on PXR-reseptori, joka tunnetaan tavallisesti maksan lääkeaineiden käsittelyn säätelijänä. Nyt sen havaittiin vaikuttavan myös SHBG-proteiinin tuotantoon. SHBG säätelee muun muassa testosteronin ja estrogeenin määrää veressä ja sitä, kuinka paljon hormoneista on elimistön käytettävissä.

Tutkimuksessa terveet vapaaehtoiset saivat viikon ajan rifampisiini-antibioottia, joka on yksi PXR:ää voimakkaimmin aktivoivista lääkkeistä. Tulokset olivat selkeitä: SHBG-tasot lähes kaksinkertaistuivat suurimmalla osalla osallistujista. Miehillä havaittiin lisäksi nousua kokonaistestosteronissa.

Laboratoriokokeissa maksasoluilla nähtiin, että rifampisiini lisäsi SHBG:n tuotantoa — mutta vaikutus katosi, kun PXR:n toimintaa estettiin.

”Löysimme uuden vaikutusketjun”

Tutkimusta johtanut sisätautiopin professori Janne Hukkanen kuvaa löydöstä merkittäväksi:

”Olemme tienneet, että jotkin kemialliset aineet voivat häiritä sukupuolihormonien tasapainoa. Nyt löysimme mekanismin, uuden PXR–SHBG–testosteroni-vaikutusketjun, joka selittää tällaisia vaikutuksia ihmisessä.”

PXR aktivoituu monenlaisista kemikaaleista — lääkkeistä, ravinnon yhdisteistä sekä ympäristön aineista, kuten torjunta-aineista, palonestoaineista ja muovin lisäaineista. Siksi löydöksellä voi olla laajaa yhteiskunnallista ja terveydellistä merkitystä.

Laajat vaikutukset: hormonihäiriöiden ennustaminen helpottuu

Hukkasen mukaan mekanismin ymmärtäminen avaa uusia mahdollisuuksia:

”Kun ymmärrämme tämän mekanismin, osaamme paremmin ennustaa, miten lääkkeet ja ympäristöaltistus vaikuttavat hormonitoimintaan. Samalla voidaan kehittää turvallisempia aineita ja vähentää haittoja etukäteen.”

Tutkimus julkaistiin kansainvälisessä Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology -julkaisussa.

