George Floydin menehtyminen pidätystilanteessa 25. toukokuuta on laukaissut rauhanomaisia ja väkivaltaisia mielenosoituksia kaikkialla maailmassa. Mielenosoitusten tunnuksena on ollut Black Lives Matter, jolla nimellä tunnetaan myös yhdysvaltalainen mustien asiaa ajava järjestö.

Järkyttävä tapahtumaketju Minnesotassa sai alkunsa kun poliisi pysäytti väärennetyn rahan käyttämisestä epäillyn George Floydin ajaman auton. Floyd menehtyi pidätystilanteessa ja tapahtumissa osallisena olleet poliisit ovat saaneet syytteet ilmeisen syystä.

Samaan aikaan kun maailmalla on perätty mustien oikeuksia on kuitenkin ihmetelty, miksi valkoisten järkyttävät murhat eivät ole saaneet vastaavaa huomiota ja mediatilaa.

Wienissä ripustettiin eilen esille banneri Our Lives Matter. Bannerissa oli turvapaikanhakijoiden ja laittomien siirtolaisten murhaamien henkilöiden nimiä.

“Our Lives Matter” banner at the Black Lives Matter protest in Vienna, Austria today. The banner lists some of the names of European people murdered by asylum seekers. pic.twitter.com/8UHzOxIhQD

— Brittany Sellner (@BrittPettibone) June 5, 2020