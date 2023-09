Pääkaupunkiseudun ekaluokkalaisille jaetaan kirja moninaisuudesta ja suvaitsevaisuudesta

Helmet-kirjastot antavat yhteistyössä kustantajien kanssa kaikille pääkaupunkiseudun ekaluokkalaisille kirjalahjan lukuvuonna 2023–2024. Samalla kaikki koulutulokkaat kutsutaan tutustumaan omaan lähikirjastoon, joko opettajan johdolla tai perheen kanssa. Kampanja alkaa Helmet-kirjastoissa tänään 11.9.2023.

Ekaluokkalaiskampanjan suomenkielinen kirjalahja tänä vuonna on Malin Klingenbergin kirjoittama ja Margareta Sandinin kuvittama Zakir ja kevät (ruotsinkielinen alkuteos Zakir och våren, suomentanut Outi Menna). Kustantaja on Kustantamo S & S.

Espoon kirjastopalveluiden johtaja Ritva Nyberg luonnehtii lahjakirjaa hyvän mielen kirjaksi ja kertoo sen herättämästä muistosta:

”Zakir ja kevät kertoo kevään herättämistä tunteista, mutta kirjassa on myös syvällisempi ulottuvuus. Zakir pohtii, mitä tarkoittaa, kun on kevättä rinnassa ja saa kuulla äidiltään, että jotkut jopa rakastuvat keväällä. Zakir alkaa pohtia, voisiko hän rakastua. Kirja on kuvaus siitä, miten monenlaista rakkautta on olemassa ja miten rakkaus voi kohdistua mihin tai keneen vain. Kirja kertoo tunteiden lisäksi myös moninaisuudesta ja suvaitsevaisuudesta. Tämä kirja antaa lukijalle hyvän mielen.”