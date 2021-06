Pääministeri Marin ei suostu julkaisemaan ruokakuittejaan

Perussuomalaiset vaati suullisella kyselytunnilla tarkkoja selvityksiä pääministeri Sanna Marinilta (sd.) siitä, miten verovaroja on käytetty niin sanotussa aamiaistapauksessa ja miksi.

Aamiaisiin ja ”kylmiin ruokiin” on käytetty pääministerin kesäasunnolla jopa 850 euroa kuukaudessa verottomana etuutena.

– On tullut julki, että pääministeri Marin on ottanut vastaan verovaroin kustannettuja yksityisaterioita itselleen ja perheelleen. Perustuslain 2 § 3.momentin mukaan kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Oikeusvaltiossa pääministerikään ei ole lain yläpuolella, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio aloitti.

Mitä salattavaa asiassa on?

Tavio arvioi, että pääministeri on hyvin valmistautunut opposition kysymyksiin asiasta, mutta pyysi tarkkoja vastauksia kahteen kysymykseen:

– Ensinnäkin kysyn, mistä syystä laiminlöitte tänä vuonna veroilmoituksen jättämisen määräpäivän ja jätitte verottajalle ilmoittamatta vastaanottamastanne etuudesta?

– Toiseksi kysyn, miksi yhä salaatte kuitit verovaroin tekemistänne yksityisistä ostoksistanne? Jos teillä ei ole mitään salattavaa, niin voitte varmasti nyt ilmoittaa, että avoimuuden nimissä perutte kuittienne salaamispäätöksen? Teettekö näin? Tavio kysyi.

Marin kieltäytyi paljastamasta kuitteja

Marin heitti vastuun kuittien salaamisesta virkamiehille todeten, että tietopyyntöihin asiasta on vastattu virkamiesten toimesta. Marinin mukaan he ovat arvioineet, että kuitit ruokaostoksista ovat yksityiselämän suojan piirissä eikä hän aikonut niitä itsekään julkistaa. Pääministerin mukaan se ei palvele tarkoitusta, mikäli kuiteilla avataan, minkä merkkistä ruokaa heillä syödään.

Marin totesi, että esitäytetty verotuspäätös oli mennyt hänen kotiinsa Tampereelle eikä hän siksi ollut huomannut palauttaa sitä ajoissa. Marin on pyytänyt, että hänen verotuksensa pidetään auki, kunnes asia on selvitetty.

Kyse on myös moraalista

Marin myös lisäsi, että käytäntö on ollut pitkään voimassa ja häntä on asiassa neuvottu. Tavio kuitenkin huomautti, että kyse on kuitenkin omasta valinnasta, miten veronmaksajien rahoihin suhtautuu.

– Julkisuudessa jouduttiin oikomaan, että pääministeri Paavo Lipponen perheineen maksoi ruokansa itse. Lipposet maksoivat myös vuokraa kesärannasta, toisin kuin nykyinen pääministeri. Tasavallan Presidentti taas ilmoitti, että hän ja perheensä kustantavat ruokansa itse, Tavio luetteli.

Saarikko kommentoi vaikeassa paikassa lyhyesti

Tavio koki, että pääministeri on hieman jäävi yksin vastaamaan itseään koskevaan asiaan, joten hän kysyi varapääministeri Annika Saarikolta (kesk), miten hän ja keskusta suhtautuvat asiaa.

– Hyväksyykö toiseksi suurin hallituspuolue Keskusta, että pääministeri on nauttinut yksityisruokailunsa salaa veronmaksajien piikkiin ja laiminlyönyt veroilmoituksensa jättämisen?

Saarikon mukaan on hyvä, että asia selvitetään ja että pelisäännöt tulevat selväksi, mutta muuta kommentoitavaa hänellä ei ollut.