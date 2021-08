Pääministeri Orbán Fox Newsin TV-haastattelussa: Unkari on meidän maamme, sinne tuleminen ei ole ihmisoikeus – VIDEO

Pääministeri Viktor Orbán keskusteli Fox News -median Tucker Carlsonin kanssa muuttoliikkeestä, Joe Bidenistä ja mahdollisesta muuttoliikkeestä lännestä itään.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán oli eilen illalla yhdysvaltalaisen Fox Newsin haastattelussa. Ohjelman juonsi raskaan sarjan media-ammattilainen Tucker Carlson.

Muuttoliikkeestä pääministeri Orbán kertoi, että ainoa oikea ratkaisu vuonna 2015 oli pysäyttää sellaiset maahanmuuttajat, joilla ei ollut minkäänlaista oikeutta saapua Unkarin alueelle.

– Ei voi sanoa yksinkertaisesti, että OK, tämä on mukava maa, haluaisin tulla tänne ja asua täällä, koska täällä elämä on mukavampaa. Ei ole ihmisoikeus tulla tänne. Ei millään muotoa, koska se on meidän maamme. Se on kansakunta, yhteisö, jolla on historiallisia perinteitä, kieli, pääministeri Orbán sanoi.

Pääministerin mukaan monet Euroopan maat päättivät tuolloin avata uuden luvun historiassaan. Nämä maat kutsuvat sitä ”uudeksi yhteiskunnaksi”, joka on kristinuskon jälkeinen, kansakunnan jälkeinen rakenne. Ne uskovat vakaasti, että on hyvä asia, jos eri yhteisöt kuten muslimit ja kristityt sekoittuvat.

– Tämän lopputulos ei ole hyvä. Ei ole olemassa vastausta, onko se hyvä vai huono, mutta mielestäni se on erittäin riskialtista, ja mahdollisuus, että se ei ole hyvä vaan erittäin huono, on ilmeinen. Ja jokaisella kansakunnalla on oikeus ottaa tämä riski tai olla ottamatta sitä. Me unkarilaiset päätimme olla ottamatta tätä yhteiskunnan sekoittamisen riskiä. Siksi Unkaria vastaan hyökätään niin kovasti, pääministeri Orbán sanoi.

Tucker Carlson muisteli, kun Yhdysvaltojen nykyinen presidentti Joe Biden kutsui Unkarin pääministeriä ”totalitaariseksi roistoksi” vaalikampanjassaan viime vuonna. Pääministeri Orbán totesi, että monet unkarilaiset reagoivat kysymykseen ”Kuka on se kaveri, joka sanoo noin?”

– Okei, hän on Yhdysvaltain presidentti, ja meidän pitää ottaa hänet vakavasti. Mutta joka tapauksessa hän on joku, joka ei puhu kieltämme ja jolla on hyvin rajallinen tietämys Unkarista, pääministeri Orbán sanoi ja lisäsi, että Bidenin huomautus oli henkilökohtainen loukkaus kaikkia unkarilaisia kohtaan.

Pääministeri Orbánin mukaan syy siihen, miksi Biden ei pidä Unkarista ja Puolasta, johtuu niiden menestyksestä.

– Länsimaiset liberaalit eivät voi hyväksyä sitä, että länsimaisen sivilisaation sisällä on konservatiivinen, kansallinen vaihtoehto, joka menestyy paremmin jokapäiväisessä elämässä kuin liberaalit, pääministeri totesi ja sanoi Unkaria esimerkiksi siitä, että kun hallinto perustuu perinteisiin arvoihin, kristinuskoon ja kansalliseen identiteettiin, se voi menestyä paremmin kuin vasemmistolainen liberaali hallitus.

Pääministeri Orbán analysoi nykyisiä suuntauksia ja muistutti, että monet kristityt, konservatiiviset perheet ovat alkaneet ajatella, että Länsi-Eurooppa ei ole enää tarpeeksi turvallinen, ja muuttavat Unkariin.

– Tulevaisuus [Länsi-Euroopassa] on epävarma, pääministeri sanoi ja huomautti, että Euroopan tulevaisuus voi näyttää odottamattomalta, kun ”Euroopan sisällä alkaa uusi muuttoliike lännestä itään.”

Lähde About Hungary.

Lisätty Fox Newsin video ja muutettu otsikkoa 6.8 klo 23:01