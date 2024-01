Pääministeri Orbán lupaa nopeaa ratifiointia Ruotsin Nato-jäsenyydelle

Unkarin pääministeri Viktor Orbán kertoi sosiaalisen median X-tilillään puhuneensa puhelimessa Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa ja vahvistaneensa, että Unkarin hallitus tukee Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

”Korostin myös, että kehotamme edelleen Unkarin parlamenttia äänestämään Ruotsin liittymisen puolesta ja saattamaan ratifioinnin päätökseen mahdollisimman pian”, viestissä luki.

Just finished a phone call with @NATO Secretary General @jensstoltenberg. I reaffirmed that the Hungarian government supports the NATO-membership of #Sweden. I also stressed that we will continue to urge the Hungarian National Assembly to vote in favor of Sweden’s accession and…

