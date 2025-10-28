Paavi Leo tuomitsee koronkiskonnan: ”Vakava synti, joka orjuuttaa köyhät”

Koronkiskonta on paavi Leo XIV:n mukaan vakava synti, joka ei ainoastaan riistä rahaa, vaan myös ihmisarvoa. Hän vaatii kirkkoa puolustamaan heikoimpia ja haastaa samalla koko globaalin talousjärjestelmän.

Paavi Leo XIV on julistanut koronkiskonnan ”vakavaksi synniksi, joka turmelee ihmisen sydämen ja alistaa köyhät”, ja kehotti kirkkoa palaamaan oikeuden ja laupeuden periaatteisiin juhlavuoden hengessä. Viime viikonloppuna hän puhui Italian kansalliselle antikoronkiskontaneuvostolle, kiittäen järjestöä sen kolmen vuosikymmenen työstä velkaongelmaisten auttamiseksi ja eettisen talouden edistämiseksi.

Paavi varoitti, että koronkiskonta – olipa kyseessä yksityinen laina tai järjestelmällinen käytäntö – on ”kivulias ja ikivanha haava”, joka hajottaa perheitä ja horjuttaa yhteiskuntia.

Koronkiskonta ei ole pelkkä kirjanpidollinen kysymys”, hän painotti. ”Se repii perheitä, kuluttaa sydäntä ja voi ajaa ihmisen epätoivoon tai jopa itsemurhaan.”

Hän totesi, että näennäisesti avuksi tarjottu raha ”paljastuu pian taakaksi, joka tukahduttaa”, erityisesti silloin kun velkaantuminen liittyy jo valmiiksi vaikeisiin elämäntilanteisiin, kuten terveydenhoitokuluihin tai uhkapeliongelmiin.

Paavi kritisoi myös globaaleja talousjärjestelmiä, jotka ”polvistuttavat kokonaisia kansoja”, kutsuen niitä ”syntirakenteiksi”, jotka ylläpitävät nälkää ja köyhyyttä.

”Eivätkö vähäosaiset ole ihmisiä?” hän kysyi. ”Meidän on palautettava moraalinen ja hengellinen arvokkuutemme – muuten putoamme saastan kuiluun.”

Antikoronkiskontaneuvoston työtä hän kuvaili ”toivon merkiksi” laupeuden juhlavuonna ja kehotti jatkamaan ihmisarvon puolustamista. ”Kun voitto asetetaan päämääräksi”,

Lähde: European Conservative

