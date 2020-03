Paavo Väyrynen: Koronan aiheuttama taantuma koettelee erityisesti yhteisvaluutta euroon kuuluvia maita

Paavo Väyrynen toteaa tiedotteessaan, että koronapandemian seurauksena on syntymässä maailmanlaajuinen syvä lama, joka koettelee erityisesti euroaluetta ja sen jäsenmaita.

Konkaripoliitikko uskoo, että kansantaloutemme supistuu tänä ja parina seuraavana vuonna yhteensä ainakin noin 20 prosentilla. Suomen kansantulo saattaisi siis supistua jopa 50 miljardilla eurolla. Osasyynä on yhteisvaluutta euro.

– Tähän saattaisimme päätyä varsinkin sen vuoksi, että Ruotsi pääsisi jälleen hyötymään itsenäisestä talouspolitiikastaan kilpailussa supistuvista maailmanmarkkinoista euro-Suomen kanssa.

Lisäksi uhkaavan syvän taantuman vuoksi valtiontalouteen on syntymässä usean kymmenen miljardin alijäämä, mikä saattaa kasvattaa valtion velan jopa yli 150 miljardiin euroon. Alijäämää uhkaavat kasvattaa myös euroalueen yhteisvastuut. Niiden maksamiseen tai jopa kasvattamiseen Suomella ei nykyoloissa olisi millään muotoa varaa, konkaripoliitikko huomauttaa.

– Jos nämä luvut pitävät paikkansa, Suomen julkisen talouden velkasuhde saattaa nousta nykyisestä noin 60 prosentista jopa lähelle sataa. Kestävyysvaje repeäisi aivan uudelle tasolle, Väyrynen toteaa.

Esimerkiksi Ruotsin tilanne on aivan toinen, sillä maan velkasuhde on noin 40 prosenttia, ja tälle vuodelle laadittu budjetti on reilusti ylijäämäinen. Ruotsista on myös esitetty varoituksen sanoja Suomen kasvavan valtionvelan vuoksi.

– Suomessa valtion raju velkaantuminen ei tunnu kovin monia huolettavan. Valtiota vaaditaan maksamaan kaikki koronaviruksesta aiheutuvat yritysten tappiot. Kuntia kielletään lomauttamasta työntekijöitään vaikka töitä ei olisikaan, ja valtiota vaaditaan korvaamaan syntyvät alijäämät, Väyrynen kirjoittaa.

Väyrysen mukaan Suomen on nyt varauduttava vuosikausia kestävään työhön laman aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi ja kansantalouden elvyttämiseksi.

– Koronavirusta vastaan on taisteltava tehokkaasti mutta viisaasti. Taloudenpidossa tarvitaan säästäväisyyttä ja tarkkaa harkintaa. Euroalueen ratkaisuissa on varjeltava tiukasti Suomen kansallisia etuja.

Konkaripoliitikko toteaa lopuksi, että olisi ironista, jos nykyinen nuori poliitikkopolvi siirtäisi talouskriisin synnyttämän taakan oman sukupolvensa ja omien lastensa kannettavaksi.