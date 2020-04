Pahoinpiteli naisen lenkkipolulla ja riehui sellissä Vaasassa – 5 vuotta vankeutta

Uhriksi joutuneen naisen vammat olivat hengenvaarallisia.

Joulukuun lopussa 2019 nuori nainen oli Vaasassa kuntopolulla lenkkeilemässä, kun Derek Guya yhytti hänet. Guya tarttui naiseen kiinni ja löi useita kertoja voimalla päähän. Guya kaatoi sitten lenkkeilijän maahan, repi takin tämän päältä ja varasti taskusta omaisuutta, muun muassa puhelimen ja pankkikortin. Tämän jälkeen mies heitti takin pois ja katosi paikalta muu omaisuus mukanaan.

Nainen käveli omin voimin mutta ilman takkia sairaalaan, eikä hänellä ollut muistikuvia tapahtumista.

Vakavia vammoja

Yllätetylle ja pahoinpidellylle lenkkeilijälle aiheutui ryöstössä vakavia vammoja. Ulkoisia vammoja oli lukuisat ruhjeet pään alueella, mustelmia, ruhjeita, rikkoutunutta ihoa sekä ompelua vaatineita haavoja.

Sisäiset vammat olivat kuitenkin erittäin vakavia, jopa hengenvaarallisia. Pään tietokonetomografiassa todettiin kallonpohjan murtuma, kovakalvonalainen verenvuoto otsalohkon alueella sekä aivoruhjeita otsa-, ohimo- sekä takaraivolohkon alueilla. Magneettitutkimuksissa todettiin lisäksi ruhjeita pikkuaivoissa, kovakalvonalaista nestettä takaraivolohkon alueella sekä verihyytymiä ja aivoruhjeita otsa-, ohimo- sekä takaraivolohkon alueilla.

Uhri on kärsinyt jälkeenpäin niskakivusta ja muistikatkoista. Hänen hajuaistinsa on kadonnut ja oikeassa korvassa on kuulonalenema.

Riehui sellissä saksilla aseistautuneena

Guya saatiin kiinni ja vangittiin, mutta myös vangittuna ollessaan mies aiheutti epäjärjestystä, vahinkoa ja uhkaa.

Vartijoiden yrittäessä siirtää Guyaa toiseen selliin tämä esti heitä avaamasta sellin ovea ja heitteli esineitä käytävälle. Hän myös huitoi vartijoita kohti saksilla, mutta virkailijoiden vahingoittaminen jäi kuitenkin yritykseksi.

Mies raivosi tapahtuman aikana sellissään hajottaen television ja väännellen katon peitelevyjä. Mies ei jättänyt performanssiaan tähän vaan repi sellissä olleen RCA-kaapelin, ikkunaverhon vaijerin ja irrotteli lattialistaa sekä vaatekaapin hyllyjä.

Mies oli aseistautunut muutoinkin kuin saksilla, sillä hänen hallustaan löytyi metallinen piikki, joka oli askarreltu tiskiharjan varresta sekä teroitetusta metallipiikistä.

5 vuotta vankeutta ja raskaat korvaukset

Oikeudessa Guya kiisti väkivaltaisen ryöstön. Hän ei ollut ollut väkivaltainen eikä ollut vienyt lenkkeiljän omaisuutta. Puhelimen hän oli ostanut kahdella marihuanagrammalla tuntemattomalta henkilöltä.

Poliisin tutkinnassa kuitenkin Guyan vaatteista löydettiin jäämiä uhrin vaatteiden kuiduista. Mies myös tunnistettiin valvontakameratallenteelta, missä hänen nähtiin käyttävän varastamaansa pankkikorttia vain tunti siitä, kun uhri oli hakeutunut sairaalahoitoon.

Sellissä ollessaan Guya ei mielestään ollut millään lailla yrittänyt estää vartijoiden pääsyä selliin eikä saksilla huitominen ollut miehen mukaan tähdännyt kenenkään vahingoittamiseen. RCA-kaapelin ja ikkunaverhon vaijerin repimisen mies kuitenkin tunnusti samoin kuin tiskiharjasta rakennellun aseen hallussapidon.

Vartijoiden mukaan mies oli sellissä riehuessaan ollut lähinnä psykoottinen ja suostunut yhteistyöhön vasta nähtyään eräällä vartijoista olleen etälamauttimen.

Tutkinnassa ilmenneiden seikkojen, muiden todisteiden ja todistajanlausuntojen perusteella sekä Guyan epäilyksiä herättävän ja alati muuttuvan kertomuksen vuoksi Pohjanmaan käräjäoikeus totesi 1996 syntyneen Derek Guyan syyllistyneen törkeään ryöstöön, virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen, pahoinpitelyn yritykseen, haitantekoon virkamiehelle, lievään vahingontekoon sekä kahteen vangin varustautumiseen aseella. Guya todettiin syylliseksi myös aiemmin syksyllä tapahtuneeseen varkauteen, jolloin mies murtautui erään yrityksen työmaalle ja varasti timanttileikkurin.

Derek Guya tuomittiin kahdeksasta rikoksesta 5 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen sekä korvaamaan ryöstämälleen ja pahoinpitelemälleen naiselle erilaisia korvauksia yhteensä 26 072 euroa sekä matkakuluja 328 euroa.

Guyan asianajajan palkkiot 5217 euroa maksaa valtio. Avustajansa palkkiot 892 euroa mies joutuu korvaamaan valtiolle. Lisäksi hänen maksettavakseen tuli rikosuhrimaksua 80 euroa sekä todistajien palkkioita 40 euroa. Guya joutuu maksamaan myös uhrin asianajajan palkkiot 5059 euroa.

Varastamastaan timanttileikkurista Derek Guya joutuu korvaamaan yritykselle omavastuuosuuden 1431 euroa sekä vakuutusyhtiölle 4293 euroa. Myös vakuutusyhtiön oikeudenkäyntikulut 200 euroa jäivät miehen maksettavaksi.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, ja mies on jo ehtinyt ilmoittaa tyytymättömyytensä koko tuomioon.



Lähde Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomio.