Paikallispuolustusharjoitukset kokoavat 3500 sotilasta – näissä kaupungeissa näet sotilaskalustoa lähiviikkoina

Yli 3500 sotilasta osallistuu Maavoimien harjoituksiin, joiden tavoitteena on vahvistaa Suomen kokonaismaanpuolustusta ja viranomaisyhteistyötä.
Maavoimat järjestää laajan paikallispuolustusharjoitusten kokonaisuuden 20.2.–6.3.2026 eri puolilla Suomea. Harjoituksiin osallistuu noin 3500 sotilasta sekä useita viranomaisia ja elinkeinoelämän toimijoita. Tavoitteena on vahvistaa kotimaan puolustusta ja viranomaisyhteistyötä.
Kevään harjoituksissa kehitetään paikallisjoukkojen ja alueellisten toimijoiden valmiutta toimia häiriötilanteissa. Maavoimien mukaan harjoitukset ovat keskeinen osa Suomen kokonaismaanpuolustusta, ja ne huomioivat kunkin alueen erityispiirteet.
Maavoimat korostaa, että Suomen paikallispuolustuskonsepti on NATO-maiden joukossa poikkeuksellinen. Sen kerrotaan “vahvistavan konkreettisesti Suomen kokonaismaanpuolustusta sitoen yhteen viranomaisia ja organisaatioita valittujen teemojen pariin”.
Northern Stone 26 – Pohjois-Suomen valmiutta testataan
Kainuun prikaatin johtama Northern Stone 26 järjestetään 20.–27.2. Pohjois-Pohjanmaalla. Mukana on noin 630 henkilöä.
Harjoituksen johtaja, everstiluutnantti Marko Leppänen, kuvaa kokonaisuutta tärkeäksi testiksi moniviranomaistoiminnalle: “Kehitämme paikallisjoukkojen, viranomaisten ja johtoportaiden osaamista tilanteissa, jotka vaativat saumatonta yhteistyötä.”
Mukana ovat muun muassa Oulun poliisi, Tulli, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, pelastuslaitos, merivartiosto sekä useat alueelliset yritykset ja toimijat, kuten Fingrid ja Oulun Energia.
Lively Stone 26 – Pääkaupunkiseudun puolustuskyky suurennuslasin alla
Kaartin jääkärirykmentin johtama harjoitus järjestetään 1.–6.3. Uudellamaalla ja toimii samalla kotiutuvien sotilaspoliisien ja tiedustelijoiden loppusotaharjoituksena.
Harjoituksen johtaja, eversti Jussi Annala, painottaa pääkaupunkiseudun erityisasemaa: “Uudenmaan puolustaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä viranomaisten ja alueen toimijoiden kanssa. Harjoitus kehittää tätä kykyä konkreettisesti.”
Mukana ovat muun muassa Länsi-Uudenmaan poliisi, HUS, Espoo, Kirkkonummi, Lohja, Hanko ja Helsinki.
Mighty Stone 26 – Viranomaisyhteistyö keskiöön
Panssariprikaatin johtama Mighty Stone 26 toteutetaan 2.–6.3. Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä ja Keski-Suomessa. Mukana on noin 450 henkilöä.
Harjoituksen johtaja, eversti Tero Koljonen, kuvaa kokonaisuutta näin: “Kehitämme viranomaisyhteistyötä sekä kentällä että suunnittelupöydissä. Molemmat ovat kriittisiä valmiuden kannalta.”
Kinetic Stone 26 – Varusmiehille käytännön paikallispuolustusta
Porin prikaatin johtama harjoitus järjestetään 27.2.–6.3. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Mukana on noin 400 henkilöä.
Harjoituksen johtaja, eversti Vesa Helminen, kertoo painopisteen olevan käytännön tehtävissä: “Koulutamme varusmiehiä ja harjaannutamme ammattisotilaita kohteiden suojaamiseen, aluevalvontaan ja virka-avun antamiseen.”
Karelian Stone 26 – Etelä-Karjalaan vahva harjoituspanos
Karjalan prikaatin johtama harjoitus kokoaa 1100 osallistujaa 2.–6.3. Etelä-Karjalaan. Mukana on myös Virginian kansalliskaarti.
Harjoituksen johtaja, eversti Ari Määttä, korostaa alueellista yhteistyötä: “Harjoitus kehittää paikallisjoukkojen osaamista yhdessä viranomaisten, elinkeinoelämän ja muiden kumppaneiden kanssa.”
Avoimet yleisötapahtumat – kalusto ja joukot tutuksi
Harjoitusten aikana järjestetään avoimia tapahtumia, joissa asukkaat voivat tutustua kalustoon ja toimintaan:
- 26.2. klo 17–19 Tyrnävän kunnantalolla
- 3.3. klo 14–17 Espoon Finnoossa
- 4.3. klo 14–18 Loimaan torilla
- 4.3. klo 11–14 Lappeenrannan kauppatorilla